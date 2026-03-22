Ha deciso di parlare Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagno dell'influencer Giulia Salemi. Intervistato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Pretelli ha affrontato il caso che lo ha visto coinvolto suo malgrado nello scandalo del cosiddetto “Sistema Signorini”, tirato in ballo dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Pur senza citare direttamente Corona, il riferimento allo scandalo emerso in una delle puntate del format web Falsissimo è stato chiaro: “Sono felice, ma un po' di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi fango addosso senza un briciolo di verità. Tutto infondato”, ha spiegato Pretelli.

Il silenzio come risposta

Pierpaolo Pretelli ha continuato parlando della sua scelta di non replicare pubblicamente: “Quando hai la verità dalla tua parte, ti alzi al mattino e sei fiero di quello che sei e di quello che hai costruito: non hai né da rispondere né da fare altro. Il silenzio è la risposta giusta”.

Ha aggiunto: “La mia vita la conosco e so io qual è la verità. La famiglia mi è stata vicina perché sa chi sono e da dove vengo. Ho vissuto un momento delicato, ma l’ho saputo affrontare grazie a loro. Ognuno nella mia famiglia ha un ruolo ben preciso e sono grato alla vita per avere una solidità familiare che ti aiuta ad affrontare tutto”.

Fabrizio Corona e il “video compromettente”

Il nome di Pierpaolo Pretelli era comparso in una delle puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona, dove si parlava di un presunto video compromettente legato a Signorini. Corona aveva inizialmente alimentato il caso, parlando di un presunto sistema di scambi per entrare nella casa del Grande Fratello, ma successivamente si era scusato ammettendo che il video era vecchio.

La vita familiare e la coppia con Giulia Salemi

Durante l’intervista, Pretelli ha parlato della sua vita da “mammo” con i figli Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero, e Kian, avuto con l’attuale compagna Giulia Salemi.

Riguardo alla crisi di coppia, ha spiegato: “Ogni tanto tra di noi c'è qualche silenzio che va riempito. Io sono introverso, lei ama parlare. E magari nascono delle incomprensioni. Poi i bambini quando arrivano portano gioia, ma anche un po' di disequilibrio alla coppia”.

Il segreto secondo Pretelli è semplice: “Essere bravi a gestire tutto”. Alla domanda se la coppia desideri allargare la famiglia, ha risposto: “Manca una femminuccia? Probabilmente arriverà anche quel momento”.