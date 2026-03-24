Oggi, martedì 24 marzo, è uscito in tutte le librerie e sugli store digitali “Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza”, il libro biografico di Shaila Gatta, edito da Sperling & Kupfer. La ballerina partenopea ed ex concorrente del Grande Fratello apre le porte della sua vita privata e professionale, condividendo esperienze personali e momenti di crescita.

L’esperienza al Grande Fratello

Nel libro, Shaila Gatta racconta dettagliatamente la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Tra i capitoli più discussi c’è quello dedicato alla sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato, vissuta tra passione e conflitti. La relazione è terminata proprio durante la finalissima del GF, quando Shaila è entrata nella Casa con l’intento di chiudere un capitolo che lei stessa ha definito “tossico”.

Il flirt con Javier Martinez

Oltre alla relazione con Spolverato, l’ex velina di Striscia la Notizia parla anche del breve flirt avuto con Javier Martinez, attuale compagno di Helena Prestes.

Shaila Gatta scrive: “Le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. Dei due contendenti, uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo (si riferisce a Lorenzo, ndr). L’altro era la novità che ero curiosa di scoprire e ci ho provato”. Argomenti grande fratello

La ballerina ammette di aver preso l’iniziativa e di aver baciato Javier sotto le lenzuola, chiedendo però che le effusioni rimanessero solo tra loro.

“Appariva autentico, gli piacevo veramente. Non cercava di spingersi oltre, mi riservava mille attenzioni, era protettivo, diceva cose meravigliose e mi ribadiva quanto potenziale avessi. Lui c’era e non aveva timore nel dimostrarlo. Io invece ero bloccata”.

Di cosa parla il libro di Shaila Gatta

Cosa si nasconde dietro lo sguardo sorridente di una conduttrice, dietro il volto soddisfatto e teso di una ballerina che ha appena finito il suo numero, quando i riflettori si spengono e si rimane soli con le proprie insicurezze? Shaila Gatta - ballerina, showgirl e influencer - ci accompagna nel suo backstage più intimo, in un fuori onda fatto di luci e ombre, di fragilità raccontate con coraggio e pungente ironia. Ricostruisce il suo cammino, dagli sgabelli delle accademie di ballo all'adrenalina della diretta tv: la lotta contro l'insicurezza, la ricerca ostinata di un posto nel mondo, l'ambizione, le aspettative, il conflitto tra ciò che siamo e ciò che mostriamo di noi, il desiderio di un amore autentico, capace di andare oltre le apparenze. Ne viene fuori il ritratto dolce e potente di una ragazzina entusiasta che è diventata una donna consapevole, capace di trasformare gli errori in occasioni di rinascita. Una storia che ricorda a tutti noi che non esistono destini già scritti: esistono scelte, cadute, e una forza infinita che ci abita. Basta avere il coraggio di ascoltarla. Prefazione di Enzo Iacchetti.