Helena Prestes, modella, influencer e CEO di un progetto emergente di personal branding, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita professionale. Dopo il successo degli ultimi anni, l’ex gieffina ha annunciato un importante trasferimento temporaneo negli Stati Uniti, alimentando curiosità e aspettative tra i suoi follower.

Una vita tra amore, successo e nuovi obiettivi

Attualmente residente a Lecco, Helena Prestes vive in una casa da sogno con vista mozzafiato, condividendo la quotidianità con il compagno, il pallavolista Javier Martinez. La loro relazione, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, continua a essere una delle più seguite e apprezzate dal pubblico.

Tra lavoro, social e vita privata, tutto sembra procedere a gonfie vele. Tuttavia, la modella ha dimostrato ancora una volta di non voler restare nella sua zona di comfort.

Il grande annuncio: “Vado a New York per lavoro”

Durante una recente diretta Instagram, Helena Prestes ha condiviso con i suoi fan una notizia importante: «Tra la metà e la fine di aprile volerò a New York per lavoro e ci rimarrò almeno 40 giorni».

Un viaggio che segna un passo significativo nella sua carriera internazionale. Non si tratta della prima esperienza nella Grande Mela: già nel 2025, infatti, aveva soggiornato a New York collaborando con l’agenzia Empowered Model Management.

Un progetto top secret (per ora)

I dettagli del nuovo incarico restano ancora riservati, probabilmente per motivi strategici o scaramanzia. Tuttavia, dalle parole e dall’entusiasmo di Helena Prestes, è evidente che si tratta di un’opportunità di grande rilievo, capace di dare una svolta concreta al suo percorso professionale. Argomenti helena prestes

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Amore a distanza (temporaneo)

La partenza iniziale sarà in solitaria, ma il distacco da Javier Martinez durerà poco. Il pallavolista, attualmente impegnato nei play out con la Terni Volley Academy, raggiungerà la compagna una volta conclusi gli impegni sportivi.

Una scelta che dimostra come la coppia sia pronta ad affrontare anche la distanza pur di inseguire i rispettivi sogni.

Un sogno che parte da lontano

Durante la diretta, Helena Prestes ha anche rivelato che questo viaggio era già nei suoi piani da tempo. Tuttavia, imprevisti personali e lavorativi avevano costretto a rimandare tutto.

Ora, finalmente, il momento è arrivato.