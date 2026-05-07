Lino Giuliano senza filtri, la verità su Temptation Island e Grande Fratello: i retroscena nascosti

L’ex volto di Temptation Island, Lino Giuliano, è tornato a parlare della sua esperienza televisiva in una lunga intervista allo Sperone Podcast, dove ha affrontato senza filtri diversi temi: il funzionamento dei reality, la sua relazione con Alessia Pascarella, il flirt con Maika Randazzo e anche la mancata partecipazione al Grande Fratello.

Uno dei passaggi più diretti riguarda proprio il mondo dei reality show. Giuliano non ha usato mezzi termini: “Cosa c’è di finto? C’è tanto vittimismo. Mamma mia, micidiale. Ci sono proprio persone che giocano sul vittimismo per far presa sul pubblico. Le persone estremizzano”.

Secondo lui, molte dinamiche sarebbero amplificate per ottenere visibilità e consenso del pubblico, anche se ha riconosciuto che la sua esperienza a Temptation Island gli è sembrata più autentica rispetto ad altri programmi.

“Temptation Island è stato reale, almeno per me”

Ripercorrendo l’inizio del suo percorso televisivo, Lino Giuliano ha raccontato come lui e Alessia Pascarella siano arrivati nel programma quasi per gioco: “Abbiamo visto Temptation Island 2023 e abbiamo fatto il provino online. Dopo un mese e mezzo ci hanno chiamato e abbiamo fatto tutti i casting fino alla conferma”.

L’ex concorrente ha spiegato come il programma metta davvero alla prova le coppie: “È un programma con coppie che hanno problemi. Si mettono alla prova soprattutto sulla fiducia. Alla fine alcune escono insieme, ma la maggior parte si separa. È forte, perché vedi davvero la persona quando non sei presente”.

Alessia Pascarella, i falò e le difficoltà di coppia

Durante il reality, la relazione con Alessia Pascarella ha vissuto momenti molto difficili. Giuliano ha raccontato un clima di tensione costante: “Alessia l’ha presa male. Chiedeva il falò ogni giorno per uscire. Io rifiutavo perché volevo restare”.

Nonostante le difficoltà, oggi la situazione tra i due sarebbe cambiata più volte, tra separazioni e ritorni di fiamma: “Siamo tornati insieme. Alti e bassi, ma stiamo bene. Dopo certi errori devi sorvolare, altrimenti non vai avanti”. Argomenti temptation island

grande fratello

Maika Randazzo e la parentesi dopo il programma

Nel corso del suo percorso a Temptation Island, Lino Giuliano ha avuto anche un avvicinamento con la tentatrice Maika Randazzo, con cui è uscito dal programma.

Il rapporto, però, non è durato a lungo: “C’era simpatia con Maika. Siamo usciti insieme, poi il giorno dopo volevo tornare con Alessia. Alla fine l’ho frequentata per un mese, poi ho chiuso e sono tornato single”.

Telecamere nel villaggio: “Ti dimentichi di essere ripreso”

Un altro aspetto affrontato riguarda la presenza delle telecamere nel villaggio. Giuliano ha spiegato come, dopo poco tempo, si finisca per ignorarle completamente: “Il primo giorno non ci dimentichi delle telecamere, dal secondo sì. Sono nascoste e riprendono tutto tranne piscina e bagno”.

Grande Fratello e l’esclusione per un commento social

Spazio anche al capitolo Grande Fratello, dove Giuliano ha raccontato di essere stato inizialmente scelto, per poi essere escluso: “Dovevo entrare, ma sono stato escluso per un commento omofobo. Ho risposto male a un commento sotto un mio post e il programma mi ha bloccato”.

L’ex protagonista ha ammesso di aver sottovalutato la situazione e di aver poi compreso la perdita dell’occasione: “All’inizio ero tranquillo, poi ho capito di aver perso una grande opportunità”.

Ha aggiunto inoltre di essere stato richiamato successivamente, ma senza essere poi entrato nel cast.

“Non ho invidie verso chi entra in TV”

Infine, Lino Giuliano ha chiuso il suo racconto parlando dei rapporti con altri protagonisti del mondo televisivo, sottolineando un atteggiamento distaccato: “Con alcuni ho rapporti, con altri no. Nessuna invidia: se uno entra in TV sono contento”.