Helena Prestes torna in televisione e sceglie il salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, per raccontare uno dei momenti più difficili della sua vita. Durante l’intervista, la modella si è aperta con grande sincerità parlando della recente scomparsa del padre Antonio, un dolore che l’ha profondamente segnata.

Helena Prestes: “Sono molto giù di tono”

Nel corso della conversazione a Verissimo, Helena Prestes ha ripercorso gli attimi in cui ha appreso la notizia della morte del padre.

«Sono molto giù di tono» ha confessato. «Mia sorella mi ha chiamato e io ho fatto finto di non capire niente, non volevo credere a nulla. Alla seconda chiamata mi hanno detto tutto. Io ero in treno e ho cercato di rassicurare tutti, ma dopo un po’ la notizia mi ha completamente devastato».

La modella ha raccontato di aver desiderato più volte portare il padre nel programma televisivo. Un desiderio rimasto purtroppo irrealizzato, che oggi le provoca un forte senso di colpa.

«Volevo portarlo a Verissimo, ma non l’ho mai fatto. Le nostre ultime conversazioni riguardavano proprio questo. Mi sento tanto in colpa per non aver realizzato i suoi sogni. Sono distrutta e sto soffrendo tantissimo».

Il rapporto con il padre Antonio

Nel racconto di Helena Prestes, emerge un rapporto complesso ma pieno di affetto con il padre Antonio.

«Tra le mie sorelle io sono la più “pagliaccia”. Ero quella che cercava sempre di farlo restare attivo e divertito. Le nostre ultime conversazioni erano proprio per farlo ridere».

La modella ha spiegato che tutto è iniziato con un ictus che ha colpito il padre, compromettendo la sua lucidità. Argomenti helena prestes

«Tutto è partito da un ictus. Parlava, ma non era completamente cosciente. Non ho fatto in tempo ad andare al funerale purtroppo, ma sono riuscita a salutarlo quando era lì a letto. Almeno questo».

Una famiglia divisa e il perdono

Durante l’intervista a Verissimo, Helena Prestes ha anche affrontato un tema delicato: il rapporto complicato con la famiglia.

«Sono stati giorni molto confusionari e intensi. Mia mamma non si è fatta sentire, l’ho cercata ma non ha risposto. Sto soffrendo tantissimo, sono incredula. Dovremmo essere uniti, eppure siamo ancora così divisi».

La modella ha rivelato anche un lato doloroso del passato, raccontando che il padre era stato un uomo violento. Nonostante ciò, ha scelto di perdonarlo.

«Papà era un uomo violento, ma io l’ho perdonato. Me lo chiedeva spesso e io glielo ripetevo ogni volta. Cantavamo sempre insieme, lo amavo. Era spirituale, mi mandava sempre il buongiorno».

Il sostegno di Javier nel momento più difficile

In questo momento così complicato, Helena Prestes può contare sulla vicinanza del compagno Javier Martinez, che le è rimasto accanto costantemente.

«Al mio fianco ho Javier, che è sempre presente, sempre vicino a me e sempre a supportarmi. Piango spesso, ma lui è sempre accanto a me. Mi aiuta e mi sostiene completamente».