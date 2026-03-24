Nonostante sia trascorsa una sola settimana dall’inizio dell’ottava edizione del Grande Fratello, il clima tra le mura della Casa più spiata d’Italia è già incandescente. Nelle ultime ore si sono verificate diverse liti e discussioni (su tutte quella tra Antonella Elia e Dario Cassini e tra Marco Berry e Nicolò Brigante), e questa mattina, al risveglio, sono volati stracci tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini

Adriana Volpe vs Alessandra Mussolini: "Hai bisogno del vibratore!"

Questa mattina, al risveglio, non sono mancati momenti di alta tensione tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. La conduttrice ha espresso il suo disappunto riguardo al modo in cui gli autori svegliano i concorrenti, ovvero con la musica ad alto volume.

La situazione è degenerata in una battuta al vetriolo da parte dell’ex parlamentare: “Allora mettiamo un vibratore sotto al cuscino!”, ha esclamato la Mussolini.

Adriana Volpe ha prontamente replicato: “Del vibratore forse ce ne avrai bisogno, ma questa è un'altra cosa. Io non ho detto un vibratore, ho detto una vibrazione”. Argomenti grande fratello

adriana volpe

alessandra mussolini

antonella elia

La reazione di Alessandra Mussolini non si è fatta attendere: “Cos’ha detto? Che ho bisogno del vibratore?!”.

Il video del momento è diventato virale sui social, scatenando la reazione divertita degli utenti.