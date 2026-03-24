La prima parte di Grande Fratello Vip sembrava essere dominata dalla faida tra Antonella Elia e Adriana Volpe, ma la situazione ha preso una piega inaspettata. Venerdì notte le due concorrenti hanno chiarito le loro incomprensioni, appianando anche i dissapori del passato.

Nuovo conflitto: Antonella Elia vs Dario Cassini

Ieri però, Antonella Elia è entrata in conflitto con Dario Cassini, prima per un presunto torto durante la diretta – lui le avrebbe tolto il posto a sedere – e poi per accuse più serie: secondo Cassini, l’Elia avrebbe nascosto le sue medicine.

“I miei farmaci per la pressione e per lo stomaco erano nella sua trousse, me li ha nascosti lei”, ha dichiarato l’attore.

Successivamente, Cassini si è sfogato con Lucia Ilardo, pronunciando una frase che ha fatto discutere sui social: “Senti, io esco di qui, ho una vita, ho i miei affetti, ho i miei figli, i miei amici e anche una carriera. Lei? Il suo problema è che esce ed è sola!”.

La frase non è passata inosservata, suscitando critiche sui social.

Dario Cassini rischia l’eliminazione

Il conflitto potrebbe però rimanere sullo sfondo, visto che Dario Cassini è attualmente in nomination e, secondo i pronostici online, è ad alto rischio di eliminazione. Le percentuali dei sondaggi indicano che potrebbe essere il primo eliminato di questa nuova edizione di Grande Fratello Vip. Argomenti grande fratello

antonella elia

Le accuse di Cassini: “Antonella ha fatto una cosa grave”

Dopo lo scontro con Antonella Elia, Dario Cassini si è confrontato con gli altri inquilini, tra cui Raimondo Todaro e Paula Caruso, ribadendo le accuse: “Lei è entrata nella mia valigia, ha preso i miei medicinali. Non sto inventando nulla. Se il Grande Fratello mostra le immagini, si capirà tutto”.

Cassini ha poi spiegato di voler rispondere solo dopo che le immagini saranno trasmesse, sottolineando: “Rubare medicinali importanti è una cosa grave. Uno che si giustifica senza prove non è credibile”.

L’atteggiamento di Antonella punirà Cassini?

L’attore ha anche espresso dispiacere per il fatto che alcuni coinquilini abbiano creduto alla versione di Antonella Elia: “A me dispiace che molti qui dentro si fidino del suo racconto e delle sue versioni. Lei è qui per mettere a repentaglio gli equilibri e dobbiamo far pace con questa cosa”.

Resta da vedere se il pubblico salverà Dario Cassini per le dinamiche della Casa o se l’episodio peserà sulle votazioni.