A una settimana dall’inizio ufficiale di Grande Fratello Vip, è arrivato il primo bacio “vero” di questa edizione. Dopo il limone durante uno sketch tra Dario Cassini e Antonella Elia, finito poi tra frecciatine e tensioni, questa volta il momento è stato del tutto inaspettato — e decisamente più intimo.

Il bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo spiazza tutti

I protagonisti sono Renato Biancardi e Lucia Ilardo, due concorrenti che fino a pochi giorni fa sembravano avere interessi completamente diversi. Lui era attratto da Ibiza Altea, mentre lei aveva puntato Nicolò Brigante.

Quando però i rispettivi flirt non sono decollati — con Ibiza e Nicolò sempre più vicini tra loro — Renato e Lucia si sono ritrovati “soli” nella Casa. Da qui, un avvicinamento improvviso culminato in un bacio nella notte, sotto le coperte.

Un avvicinamento nato all’improvviso

Ciò che sorprende è la rapidità con cui è nato questo feeling: fino a ieri, i due a malapena si parlavano. Proprio per questo motivo, molti fan attendono la puntata serale per capire meglio cosa sia successo dietro le quinte, grazie al consueto video recap degli autori.

La polemica dei fan: regia “censura” il momento

Chi ha seguito la diretta notturna ha assistito al bacio in tempo reale, ma poco dopo la regia ha cambiato inquadratura proprio mentre le lenzuola iniziavano a muoversi. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Sui social, in particolare su X, sono esplose le polemiche: molti utenti si chiedono se ci sia stato “qualcosa in più” oltre al bacio e criticano la scelta di interrompere il momento sul più bello.

Strategia o sentimento? Lucia Ilardo a rischio eliminazione

Il tempismo del bacio non è passato inosservato. Lucia Ilardo è infatti attualmente in nomination insieme a Dario Cassini, Francesca Manzini, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro.

Secondo i sondaggi, è tra le concorrenti più a rischio eliminazione. Per questo motivo, molti spettatori ipotizzano che il bacio possa essere anche una mossa strategica per guadagnare consensi e restare nella Casa, puntando sulla nascita di una nuova “ship”.