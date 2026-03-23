Non c’è Grande Fratello senza qualche polemica legata alle frasi sfuggite ai concorrenti. Dopo l’episodio di domenica scorsa che ha visto protagonista Dario Cassini, colpevole di un epiteto omofobo durante una chiacchierata con Renato Biancardi, adesso è capitato a una sua coinquilina: Ibiza Altea.

La dinamica dell’episodio

Ieri notte, mentre tutti gli altri concorrenti dormivano, Ibiza Altea è entrata in camera e, non riuscendo a orientarsi al buio, ha nominato la “Madonna”. Poco dopo, urtando una gamba contro un sacchetto di cartone e facendo un po’ di rumore, la gieffina ha pronunciato una frase che molti utenti sui social hanno interpretato come una bestemmia.

Il video, girato in piena notte, ha subito fatto il giro dei social, dove le reazioni non si sono fatte attendere. Alcuni hanno minimizzato l’accaduto, altri invece temono che possa portare a una squalifica. Tra i commenti più diffusi:

“Appena svegliato e ho visto: una bestemmia detta in tarda notte; un caso di termini omofobi; le donne che si sono riunite a parlare tutte insieme; una sfuriata di Paola Caruso . E poi mi parlate di flop?”

. E poi mi parlate di flop?” “Io sento chiaramente quello che ha detto Ibiza , ma nel 2026 davvero ci attacchiamo a questo per parlare di squalifica?!”

, ma nel 2026 davvero ci attacchiamo a questo per parlare di squalifica?!” “Si sente bene, ma chi se ne frega, sono cose che scappano a tutti.”

“Mi auguro che gli autori abbiano capito che è ora di abolire le squalifiche per questi casi, nessuno si offende davvero.”

Rischio squalifica: cosa potrebbe succedere

Ma Ibiza Altea rischia davvero la squalifica? Non è detto. Gli autori del Grande Fratello Vip valuteranno attentamente la situazione, ascoltando l’audio per capire se la gieffina abbia pronunciato effettivamente termini blasfemi. Argomenti grande fratello

Negli ultimi anni, ci sono stati diversi casi simili in cui i concorrenti hanno pronunciato bestemmie quasi certe senza subire espulsioni. Questo lascia intendere che, anche se confermato l’episodio, Ibiza Altea potrebbe continuare a rimanere nella Casa senza conseguenze.

Ricordiamo che l’ultima squalifica che si è verificata nell'edizione 2023 del Grande Fratello Vip (che fece segnare un vero e proprio record al riguardo), quando Daniele Dal Moro venne estromesso dal programma per via di alcuni atteggiamenti ritenuti eccessivi nei confronti dell’allora fidanzata Oriana Marzoli.