Ibiza Altea, concorrente del GF Vip, ha condiviso momenti di grande emotività all'interno della casa più spiata d’Italia, parlando della perdita di Davide Pilotto, padre dl suo figlio Angel Gabriel.

“Quando hai una creatura o vivi il dolore, puoi buttarti giù oppure capire e andare avanti. Io e mio figlio ci siamo autocurati”, ha spiegato la modella, rivelando la forza che le ha permesso di affrontare il dolore e la maternità da sola.

La scoperta della gravidanza e il sostegno di Davide Pilotto

La gravidanza aveva sorpreso tutti, incluso l’allora fidanzato Davide Pilotto, che inizialmente era sotto shock. Nonostante avesse solo 21 anni, Ibiza Altea era decisa a portare avanti la gravidanza. Successivamente, Davide tornò sui suoi passi, riconobbe il bambino e fu presente al momento del parto, supportando Ibiza nella prima fase della maternità.

L’incidente che ha cambiato per sempre le loro vite

La storia della coppia, però, si è interrotta tragicamente nell’agosto 2020. Davide Pilotto perse la vita in un incidente stradale dopo una serata in discoteca, lasciando Ibiza e il piccolo Angel Gabriel a confrontarsi con un dolore immenso. Argomenti grande fratello

“Non è stato un bambino che piangeva – ha raccontato la modella – è un mini me”, ha aggiunto, descrivendo il legame unico e speciale che li unisce.

Il rapporto speciale tra madre e figlio

Nonostante la tragedia, Ibiza Altea e Angel Gabriel hanno affrontato insieme il dolore, rafforzando un rapporto unico e profondo. La modella ha sottolineato come la maternità l’abbia resa più forte, permettendole di superare momenti difficili e di crescere insieme al suo bambino.