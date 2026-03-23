Mentre nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni crescono e i social chiedono provvedimenti contro Dario Cassini per una frase omofoba pronunciata nei confronti di Renato Biancardi, arrivano novità importanti sulla programmazione del reality più seguito d’Italia.
Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Mediaset ha sciolto le riserve sulla seconda settimana di messa in onda del Grande Fratello Vip, dopo giorni di confronti interni e con Endemol per valutare eventuali cambiamenti di palinsesto.
Ascolti in calo: partenza sotto le aspettative
La nuova edizione del Grande Fratello Vip, ancora una volta condotta da Ilary Blasi, non ha convinto pienamente dal punto di vista degli ascolti.
- La puntata d’esordio si è fermata al 18,3% di share
- Il secondo appuntamento del venerdì è sceso al 14,3%
Numeri considerati tiepidi, che hanno subito acceso il dibattito su una possibile revisione della programmazione già dalla seconda settimana.
Doppio appuntamento confermato: martedì e venerdì
Nonostante le indiscrezioni su un possibile taglio della puntata del venerdì, stando a quanto rivelato da Affari Italiani, Mediaset ha deciso di confermare, almeno per ora, il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip.
Il reality andrà quindi regolarmente in onda:
Argomenti
- Martedì 24 marzo
- Venerdì 27 marzo
La scelta è quella di testare ancora per qualche giorno la tenuta del programma in termini di ascolti, prima di prendere decisioni più drastiche.
Possibili cambiamenti già dalla prossima settimana
Resta però aperto uno scenario importante: se la puntata di martedì dovesse registrare ascolti particolarmente bassi, Mediaset potrebbe intervenire rapidamente sul palinsesto.
Tra le ipotesi più concrete:
- Eliminazione del raddoppio settimanale
- Ritorno a un unico appuntamento fisso
Una decisione che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in base ai dati Auditel.