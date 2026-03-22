Gli ascolti del Grande Fratello Nip, condotto da Simona Ventura lo scorso autunno, non erano stati entusiasmanti: più volte l’edizione era stata definita un “flop” da pubblico e addetti ai lavori. Tuttavia, l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, sembra fare ancora peggio.

Sia nella puntata di esordio di lunedì scorso, sia in quella di venerdì sera, gli ascolti sono stati inferiori rispetto alle prime due puntate della versione Nip e, più in generale, si tratta dell’esordio più basso nella storia del reality in termini di auditel.

Cristina Plevani: “Ho gongolato per gli ascolti bassi”

A commentare la situazione è intervenuta sui social Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e opinionista del Grande Fratello Nip 2025, insieme a Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Nel suo lungo post, Cristina non ha nascosto la sua soddisfazione per i bassi ascolti del Gf Vip: “Ho letto gli ascolti, ho fatto il paragone con la prima e la seconda puntata del Gf Nip… ammetto ho gongolato (dopo tutto quello che avevo letto su noi panelisti)”.

Secondo la Plevani, il problema potrebbe essere semplice: il Grande Fratello ha stancato, così come i reality in generale. Argomenti grande fratello

ilary blasi

Perché il Gf Vip 8 fatica a convincere

Cristina ha offerto alcune chiavi di lettura sul momento del reality più seguito d’Italia:

Personaggi anonimi vs Vip : “Essere una persona sconosciuta non ti rende speciale agli occhi dello spettatore. Nel Gf Vip spiccano personalità come Alessandra Mussolini , mentre altri personaggi, come Elia e Volpe , risultano già visti e noiosi.”

: “Essere una persona sconosciuta non ti rende speciale agli occhi dello spettatore. Nel Gf Vip spiccano personalità come , mentre altri personaggi, come e , risultano già visti e noiosi.” Orario di messa in onda : “La seconda puntata iniziava alle 22:00, un orario che mi ha fatto optare per un libro a letto invece che davanti alla tv.”

: “La seconda puntata iniziava alle 22:00, un orario che mi ha fatto optare per un libro a letto invece che davanti alla tv.” Concorrenti e conduttrice: “Cassini ha una faccia particolare che può piacere, ma probabilmente sarà eliminato presto. Ilary Blasi invece è perfetta per il programma, con battute sempre pronte e una naturale leggerezza che fa sorridere.”

Cristina ha anche sottolineato come, nonostante alcune critiche al “sempre il solito Vip”, i personaggi anonimi spesso faticano a catturare l’attenzione del pubblico moderno.

Il futuro del Grande Fratello

Secondo Cristina, potrebbe mancare solo la versione Gold per chiudere il cerchio dell’era Grande Fratello: “Forse doveva essere questa l’edizione. E comunque, il primo non si dimentica mai”.