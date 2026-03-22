Il Grande Fratello Vip 2026 ha debuttato lo scorso martedì 17 marzo 2026, con l’ingresso dei Vipponi nella casa guidata da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione troviamo Lucia Ilardo, ex concorrente di Temptation Island, sotto i riflettori dopo la rottura con il fidanzato Rosario Guglielmi, a seguito di un presunto tradimento con uno dei Tentatori del reality. Una ragazza seducente e furba, capace di ammaliare gli uomini… tutti tranne uno: il nuovo compagno di avventura Nicolò Brigante.

Lucia Ilardo e Nicolò Brigante: il primo incontro prima della Casa

Fin dai primi momenti, Lucia Ilardo si è distinta per il suo atteggiamento sicuro e seduttivo, attirando l’attenzione dei coinquilini. Tra questi anche Nicolò Brigante, ex tronista noto per il suo carattere deciso, che però ha subito preso le distanze.

Già prima dell’ingresso ufficiale nella Casa, durante un incontro organizzato dalla produzione insieme a Dario Cassini e Blu Prezia, Brigante ha mostrato una chiara preferenza per Blu Prezia, lasciando Lucia Ilardo a bocca asciutta.

La situazione si è chiarita ulteriormente la sera stessa dell’ingresso: davanti alla porta rossa, Nicolò Brigante ha scelto di nominare proprio Lucia Ilardo, un gesto che ha acceso immediatamente le dinamiche interne e mostrato un primo rifiuto netto. Argomenti grande fratello

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Nicolò Brigante dà il due di picche a Lucia Ilardo

A confermare il clima di freddezza è stato un episodio recente che non è passato inosservato, nemmeno agli occhi di Alessandra Mussolini.

Seduto a tavola, Nicolò Brigante ha visto Lucia Ilardo avvicinarsi per sedersi accanto a lui, ma invece di ricambiare l’attenzione si è voltato dall’altra parte, concentrandosi su altri coinquilini, per poi alzarsi e allontanarsi poco dopo.

Alessandra Mussolini, ironica, ha commentato: "Ma come, una bella ragazza si avvicina e tu te ne vai?". Brigante, visibilmente imbarazzato, ha provato a ridimensionare l’accaduto parlando di un gesto istintivo, ma poi ha chiarito il suo punto di vista: "Non è detto che una bella ragazza debba piacere per forza".

Parole che suonano come un vero e proprio due di picche, lasciando intendere che tra Lucia Ilardo e Nicolò Brigante per ora non ci sia alcuna scintilla.