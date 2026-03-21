Francesca Manzini mostra i primi segnali di insofferenza al GF Vip 8. Dopo la Nomination, la speaker radiofonica ha avuto un acceso confronto con Marco Berry e Renato Biancardi, accusata di avergli messo le mani addosso. Sconvolta dalle tensioni della casa, Francesca si isola in giardino e si lascia andare a uno sfogo solitario

Sono passati poco più di tre giorni dall’inizio dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, e Francesca Manzini sembra già iniziare a manifestare segni di insofferenza all’interno della casa.

La reazione alla Nomination

La speaker radiofonica non ha reagito bene alla sua Nomination e, al termine della puntata andata in onda venerdì 20 marzo (clicca QUI per gli ascolti), è scoppiata una accesa discussione con Renato Biancardi e Marco Berry. Quest’ultimo l’ha accusata di avergli messo le mani addosso.

“Francesca, non mettermi le mani addosso – ha esclamato l’ex Iena -. Sto parlando e mi metti le mani addosso, lo hai fatto adesso!”. “Ma stai scherzando – ha ribattuto Francesca - !?. Ma sai cosa vuole dire ‘mettere le mani addosso’?. Ma che ca**o stiamo diventando? Alla faccia del GF Vip di qualità”.

Lo sfogo solitario in giardino

Dopo la discussione, Francesca Manzini si è isolata in giardino, esprimendo tutto il suo malcontento con uno sfogo “in solitaria”: “Stavo tanto bene… cultura, informazione, società, costume, politica… Esprimo un concetto, ma non si può ascoltare il concetto”.