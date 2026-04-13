Grande Fratello, ex gieffina pronta a convolare a nozze: "Orgogliosa di ciò che stiamo costruendo"

La notizia è di quelle che fanno subito il giro del web: Alessia Prete, ex protagonista del Grande Fratello 15, è pronta a convolare a nozze. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e ha emozionato i fan che l’hanno seguita sin dai tempi della Casa più spiata d’Italia.

Dal Grande Fratello alla carriera nello spettacolo

Alessia Prete si era fatta conoscere dal grande pubblico durante la sua partecipazione al Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, dove era arrivata fino alla finale. All’interno del reality aveva vissuto anche una intensa storia d’amore con il coinquilino Matteo Gentili, relazione poi terminata circa un anno dopo la fine del programma.

Dopo l’esperienza televisiva, Alessia ha costruito il suo percorso professionale nel mondo dello spettacolo, diventando influencer e speaker radiofonica per RDS, consolidando così la sua presenza nel panorama mediatico italiano.

Nuovo amore e nuova vita con Alessandro

Archiviata la relazione con Matteo Gentili, la vita sentimentale di Alessia Prete ha preso una svolta importante grazie all’incontro con Alessandro, l’uomo che oggi rappresenta il suo grande amore.

La coppia ha recentemente accolto il loro primo figlio, il piccolo Roberto, nato lo scorso febbraio. Un momento di grande gioia, anche se la neo mamma aveva raccontato pubblicamente le difficoltà iniziali legate alla maternità, tra emozioni intense, paure e sensazioni di inadeguatezza. Argomenti grande fratello

La nascita del piccolo Roberto e le emozioni della maternità

Alessia Prete aveva condiviso sui social il suo vissuto emotivo dopo la nascita del figlio, parlando con sincerità delle ansie dei primi giorni da mamma.

Un racconto autentico che ha ricevuto grande sostegno da parte dei fan, che hanno apprezzato la sua trasparenza nel mostrare anche le fragilità di un momento così delicato e importante.

La proposta di matrimonio: il “SÌ” più atteso

Nelle ultime ore è arrivato il momento più romantico: Alessandro ha chiesto ad Alessia Prete di sposarlo in un luogo particolarmente significativo per la coppia.

Un momento carico di emozione, che l’ex gieffina ha raccontato così: “Qui, dove i nostri genitori si sono sposati e dove noi siamo cresciuti, non poteva che esserci un ‘SÌ’ a quello che, fin da quando ero adolescente, considero l’amore della mia vita. Amo profondamente la nostra famiglia e sono immensamente orgogliosa di tutto ciò che stiamo costruendo insieme”.