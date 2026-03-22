“Ci son cascato di nuovo”, cantava Achille Lauro nel brano Me ne Frego. Ed in effetti, nonostante sia entrato solo da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, Dario Cassini è già finito nell’occhio del ciclone.

La prima polemica riguarda una frase rivolta a Antonella Elia. L’episodio è avvenuto mentre i due concorrenti si trovavano in cucina a preparare la cena. In un momento goliardico, Dario Cassini ha detto: "La figura di m***a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?". Al “Sì” di Antonella Elia, l’attore ha aggiunto: "Se lo rovesci posso abusare di te?".

La frase omofoba durante una conversazione con Renato Biancardi

Ma non finisce qui. Nelle ultime ore, Dario Cassini è finito nella bufera quando, durante una conversazione con Renato Biancardi, ha esclamato: “Sono mele, ricc***ne!”. Immediatamente, Renato Biancardi ha reagito: “No! Pittore?”, cercando di ‘salvare il coinquilino’, e Cassini, resosi conto dell’errore, ha aggiunto: “Ho detto riccone, perché si vede che sei pieno di soldi!”.

Tuttavia, l’audio parla chiaro: anche se pronunciata in tono scherzoso, la frase è un’offesa omofoba. Argomenti grande fratello

antonella elia

Reazioni sui social: il pubblico chiede provvedimenti

Sulla piattaforma X, le reazioni non si sono fatte attendere. Numerosi utenti hanno espresso sdegno, con commenti come:

“Lui non arriverà alla terza puntata”

“Ma siete seri? Prendiamo provvedimenti per favore? Grazie”

“Io spero già nella prima squalifica, direi doverosa”

In passato, il GF Vip ha già preso provvedimenti nei confronti di concorrenti colti in frasi fuori luogo, anche se dette in tono ironico o scherzoso.