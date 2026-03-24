L’ottava edizione del Grande Fratello Vip è partita con il piede sull’acceleratore e già dalla seconda puntata del venerdì ha regalato tensioni, strategie e colpi di scena. Ben sette concorrenti sono finiti al televoto per l’eliminazione, in un meccanismo che promette di cambiare rapidamente gli equilibri all’interno della Casa.

Televoto: chi vuoi salvare?

Il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare?”. Il concorrente meno votato sarà il primo eliminato ufficiale di questa edizione e dovrà lasciare la Casa già nella terza puntata di martedì sera, dopo appena una settimana di permanenza.

Club divisi: nomination palesi e segrete

La dinamica dei due gruppi ha inciso fortemente sulle nomination:

Il Club Volpe , retrocesso in Economy, è stato costretto a nominarsi apertamente.

, retrocesso in Economy, è stato costretto a nominarsi apertamente. Il Club Elia, promosso nel Club Gold, ha potuto invece votare nel segreto del confessionale.

Questa differenza ha generato tensioni e strategie differenti tra i concorrenti, influenzando inevitabilmente il risultato finale.

I sette concorrenti al televoto

Al termine delle votazioni, sono finiti a rischio eliminazione: Argomenti grande fratello

antonella elia

paola caruso

lucia ilardo

raimondo todaro

Dario Cassini

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Sondaggi: chi rischia davvero l’eliminazione

I primi sondaggi online sembrano delineare uno scenario piuttosto chiaro. In fondo alla classifica troviamo:

Marco Berry – 8,43%

– 8,43% Dario Cassini – 9,39%

– 9,39% Lucia Ilardo – 9,39%

Più distaccati ma comunque in zona rischio:

Nicolò Brigante – 11,11%

– 11,11% Francesca Manzini – 13,22%

Tra i più amati dal pubblico:

Raimondo Todaro – 20,11%

– 20,11% Paola Caruso – 28,35%

Chi sarà il primo eliminato del GF Vip 8?

Se i dati dei sondaggi venissero confermati, Marco Berry sarebbe il concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, come spesso accade nel Grande Fratello Vip, il televoto ufficiale può riservare sorprese e ribaltamenti dell’ultimo minuto.