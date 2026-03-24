L’ottava edizione del Grande Fratello Vip è partita con il piede sull’acceleratore e già dalla seconda puntata del venerdì ha regalato tensioni, strategie e colpi di scena. Ben sette concorrenti sono finiti al televoto per l’eliminazione, in un meccanismo che promette di cambiare rapidamente gli equilibri all’interno della Casa.
Televoto: chi vuoi salvare?
Il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare?”. Il concorrente meno votato sarà il primo eliminato ufficiale di questa edizione e dovrà lasciare la Casa già nella terza puntata di martedì sera, dopo appena una settimana di permanenza.
Club divisi: nomination palesi e segrete
La dinamica dei due gruppi ha inciso fortemente sulle nomination:
- Il Club Volpe, retrocesso in Economy, è stato costretto a nominarsi apertamente.
- Il Club Elia, promosso nel Club Gold, ha potuto invece votare nel segreto del confessionale.
Questa differenza ha generato tensioni e strategie differenti tra i concorrenti, influenzando inevitabilmente il risultato finale.
I sette concorrenti al televoto
Al termine delle votazioni, sono finiti a rischio eliminazione:
Argomenti
- Dario Cassini
- Francesca Manzini
- Lucia Ilardo
- Marco Berry
- Nicolò Brigante
- Paola Caruso
- Raimondo Todaro
Sondaggi: chi rischia davvero l’eliminazione
I primi sondaggi online sembrano delineare uno scenario piuttosto chiaro. In fondo alla classifica troviamo:
- Marco Berry – 8,43%
- Dario Cassini – 9,39%
- Lucia Ilardo – 9,39%
Più distaccati ma comunque in zona rischio:
- Nicolò Brigante – 11,11%
- Francesca Manzini – 13,22%
Tra i più amati dal pubblico:
- Raimondo Todaro – 20,11%
- Paola Caruso – 28,35%
Chi sarà il primo eliminato del GF Vip 8?
Se i dati dei sondaggi venissero confermati, Marco Berry sarebbe il concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, come spesso accade nel Grande Fratello Vip, il televoto ufficiale può riservare sorprese e ribaltamenti dell’ultimo minuto.