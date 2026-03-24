Sembravano affiatati, quasi complici. E invece tra Dario Cassini e Antonella Elia è esplosa una delle tensioni più accese di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo essere stati protagonisti anche del primo bacio di questa edizione, seppur durante uno sketch, i due gieffini sono arrivati a uno scontro durissimo fatto di accuse, insulti e minacce.

Dalla complicità al conflitto: cosa è successo

Il rapporto tra Dario Cassini e Antonella Elia si è incrinato improvvisamente, rivelando tensioni già presenti sotto la superficie.

La situazione è degenerata rapidamente, con parole molto pesanti da entrambe le parti. Lei ha dichiarato di volerlo “aprire in due”, mentre lui ha messo in dubbio la sua serenità personale, definendola una donna sola.

Il caso “sedia-gate”: la prima scintilla

Stando a quanto riportato da Biccy, tutto è iniziato con il cosiddetto “sedia-gate”. Secondo Antonella Elia, Dario Cassini le avrebbe tolto la sedia proprio mentre stava per sedersi durante la diretta: “Quando me l’ha tolta sul momento ho sorriso, ma poi ho pensato: ‘Che cafone’… Il narcisismo è una patologia incredibile”.

Di tutt’altra versione il comico, che sostiene di aver chiesto a tutti i concorrenti di poter usare sempre lo stesso posto per scaramanzia e per una migliore inquadratura. A suo dire, sarebbe stata proprio Antonella Elia a prenderlo “per dispetto”. Argomenti grande fratello

antonella elia

Farmaci nascosti, accuse e smentite

La tensione è salita ulteriormente quando Dario Cassini ha accusato la showgirl di avergli nascosto alcuni farmaci: “Ho trovato la medicina della pressione e dello stomaco nei suoi trucchi, me le ha nascoste”.

Accusa però smentita da Giovanni Calvario, che ha dichiarato di aver visto lo stesso Cassini riporre le medicine nel beauty di Antonella Elia.

La reazione di lei è stata durissima: “Che m*rda, che infame, domani lo apro in due, ne resta lo scheletro”.

Nomination e rottura definitiva

Durante le nomination, Antonella Elia non ha avuto dubbi e ha fatto il nome di Dario Cassini: “Vorrei che uscisse Dario perché è stato la persona più scortese con me qua dentro, nonostante mi abbia illuso che fossimo grandi amici”.

Una presa di posizione netta che sancisce la rottura definitiva tra i due.