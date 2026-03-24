Questa sera, martedì 24 marzo, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show ci sarà Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Scopriamo insieme cosa accadrà nel nuovo appuntamento e chi rischia l’eliminazione.

Televoto: chi vuoi salvare?

Il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare?”. Il concorrente meno votato sarà il primo eliminato ufficiale di questa edizione e dovrà lasciare la Casa già nella terza puntata, dopo appena una settimana di permanenza.

Club divisi: nomination palesi e segrete

Le dinamiche dei due gruppi hanno influenzato fortemente le nomination:

Club Volpe , retrocesso in Economy , è stato costretto a nominarsi apertamente .

, retrocesso in , è stato costretto a . Club Elia, promosso nel Club Gold, ha votato nel segreto del confessionale.

Questa differenza ha generato tensioni e strategie differenti tra i concorrenti, incidendo sul risultato finale del televoto.

I sette concorrenti al televoto

Al termine delle votazioni, i sette concorrenti a rischio eliminazione sono: Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

raimondo todaro

lucia ilardo

antonella elia

paola caruso

Dario Cassini

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Sondaggi: chi rischia davvero l’eliminazione

Secondo i primi sondaggi online, lo scenario sembra delinearsi così:

In fondo alla classifica:

Marco Berry – 8,43%

– 8,43% Dario Cassini – 9,39%

– 9,39% Lucia Ilardo – 9,39%

In zona rischio:

Nicolò Brigante – 11,11%

– 11,11% Francesca Manzini – 13,22%

Più amati dal pubblico:

Raimondo Todaro – 20,11%

– 20,11% Paola Caruso – 28,35%

Il bacio tra Lucia e Renato e il destino di Dario e Ibiza

Spazio anche al nascente flirt tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi (che questa notte si sono baciati), e al destino di Dario Cassini e Ibiza Altea. Il primo si è reso protagonista di alcune affermazioni discutibili nei confronti di Antonella Elia, mentre la seconda è finita nella bufera per aver pronunciato una presunta bestemmia. Nelle ultime ore, in molti stanno chiedendo che la produzione prenda provvedimenti, finanche una squalifica.