Questa sera, martedì 24 marzo, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show ci sarà Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.
Scopriamo insieme cosa accadrà nel nuovo appuntamento e chi rischia l’eliminazione.
Televoto: chi vuoi salvare?
Il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare?”. Il concorrente meno votato sarà il primo eliminato ufficiale di questa edizione e dovrà lasciare la Casa già nella terza puntata, dopo appena una settimana di permanenza.
Club divisi: nomination palesi e segrete
Le dinamiche dei due gruppi hanno influenzato fortemente le nomination:
- Club Volpe, retrocesso in Economy, è stato costretto a nominarsi apertamente.
- Club Elia, promosso nel Club Gold, ha votato nel segreto del confessionale.
Questa differenza ha generato tensioni e strategie differenti tra i concorrenti, incidendo sul risultato finale del televoto.
I sette concorrenti al televoto
Al termine delle votazioni, i sette concorrenti a rischio eliminazione sono:
Argomenti
- Dario Cassini
- Francesca Manzini
- Lucia Ilardo
- Marco Berry
- Nicolò Brigante
- Paola Caruso
- Raimondo Todaro
Sondaggi: chi rischia davvero l’eliminazione
Secondo i primi sondaggi online, lo scenario sembra delinearsi così:
In fondo alla classifica:
- Marco Berry – 8,43%
- Dario Cassini – 9,39%
- Lucia Ilardo – 9,39%
In zona rischio:
- Nicolò Brigante – 11,11%
- Francesca Manzini – 13,22%
Più amati dal pubblico:
- Raimondo Todaro – 20,11%
- Paola Caruso – 28,35%
Il bacio tra Lucia e Renato e il destino di Dario e Ibiza
Spazio anche al nascente flirt tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi (che questa notte si sono baciati), e al destino di Dario Cassini e Ibiza Altea. Il primo si è reso protagonista di alcune affermazioni discutibili nei confronti di Antonella Elia, mentre la seconda è finita nella bufera per aver pronunciato una presunta bestemmia. Nelle ultime ore, in molti stanno chiedendo che la produzione prenda provvedimenti, finanche una squalifica.