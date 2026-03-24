Dario Cassini, entrato da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, è già al centro delle critiche per alcune affermazioni ritenute offensive. I primi episodi controversi hanno visto protagonista l’attore durante momenti goliardici e conversazioni tra coinquilini.

La frase choc a Antonella Elia

Durante una scena in cucina mentre preparavano la cena, Dario Cassini ha rivolto ad Antonella Elia una battuta che ha scatenato polemiche: “La figura di m***a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?”. Al “Sì” di Antonella Elia, ha aggiunto: “Se lo rovesci posso abusare di te?”.

La frase ha subito generato indignazione tra il pubblico, con molti utenti sui social che hanno chiesto provvedimenti immediati.

Frase omofoba a Renato Biancardi

Nei giorni scorsi, un’altra frase ha scatenato la bufera: Dario Cassini, parlando con Renato Biancardi, ha esclamato: “Sono mele, ricc***ne!”.

Nonostante il tentativo di chiarimento dell’attore (“Ho detto riccone, perché si vede che sei pieno di soldi!”), l’audio lascia intendere chiaramente un’offesa omofoba, anche se pronunciata in tono scherzoso.

Reazioni del pubblico

Sulla piattaforma X, gli utenti non hanno esitato a esprimere sdegno: Argomenti grande fratello

antonella elia

“Lui non arriverà alla terza puntata”

“Ma siete seri? Prendiamo provvedimenti per favore? Grazie”

“Io spero già nella prima squalifica, direi doverosa”

In passato, il Grande Fratello Vip ha preso provvedimenti nei confronti di concorrenti colti in frasi fuori luogo, anche se dette in tono ironico o scherzoso.

Nuovo episodio con Antonella Elia

Dopo una lite furibonda tra Antonella Elia e Dario Cassini, quest’ultimo ha pronunciato un’affermazione giudicata offensiva: “Antonella il figlio non ce l’ha, io sì”.

Le reazioni del pubblico sono state immediate:

“Ancora con la frase del figlio, è di un offensivo imbarazzante! Se la sua tesi è vera doveva prendere Antonella e chiedere, invece ha montato un guazzabuglio per cosa?”

“Che frase schifosa!”

Cosa succederà stasera

Il Grande Fratello Vip potrebbe prendere provvedimenti già nella terza puntata, in onda questa sera, martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5. Nel mirino della produzione c’è anche Ibiza Altea, che la scorsa notte avrebbe pronunciato una frase blasfema.