La storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è stata senza dubbio una delle più seguite e commentate sui social, prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello.

Nonostante la relazione sia finita ormai da anni e l’imprenditore di Rieti sia oggi legato a un’altra donna, i fan dell’ex gieffina continuano a interrogarsi su quanto accaduto dopo la loro dolorosa rottura.

Durante una recente chiacchierata con i follower, Perla Vatiero è tornata a parlare di quel periodo difficile, rispondendo con grande lucidità e maturità a una domanda molto delicata.

Il silenzio dopo la rottura: la risposta di Perla Vatiero

Alla domanda di un fan che le ha fatto notare come il suo silenzio potesse aver “calpestato un po’ la dignità”, Perla ha risposto con parole profonde e cariche di significato: «Il mio silenzio non è nato da mancanza, ma da crescita. È stato un tempo necessario, quasi curativo, in cui ho scelto di dare solo amore».

L’ex vincitrice del Grande Fratello ha poi chiarito che parlare quando dentro di sé tutto non era ancora chiaro avrebbe significato non essere autentica. Il silenzio, dunque, non come rinuncia, ma come scelta consapevole dopo un periodo di enorme esposizione mediatica.

Perla Vatiero è pronta per un nuovo amore?

Non poteva mancare la domanda sul suo presente sentimentale. Perla Vatiero ha ammesso con sincerità di non avere una risposta definitiva:

«Ho raggiunto una serenità tale da riuscire, forse, ad aprirmi un po’ di più nel conoscere una persona.»

Tuttavia, l’ex gieffina riconosce che, dopo quanto vissuto, non è semplice abbattere completamente i muri emotivi. La tendenza al distacco è qualcosa su cui sta lavorando, con grande autoanalisi.

“Non cerco una relazione”: la scelta di Perla oggi

Attualmente, Perla ha spiegato di non essere alla ricerca di una storia d’amore: «Sto bene da sola, non sento il bisogno di nessuno al mio fianco e so che posso supportarmi da sola in qualsiasi progetto o situazione».

La persona giusta, quando arriverà, dovrà essere un valore aggiunto, non una necessità. Una relazione basata sulla scelta e non sul bisogno.

Tornare con un ex? Il pensiero di Perla Vatiero

Infine, Perla Vatiero ha risposto a una delle domande più frequenti: è giusto tornare con un ex?

Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello, tutto dipende dai motivi della rottura e dalle dinamiche della relazione: «Se entrambi si è consapevoli, maturi e con la voglia reale di migliorarsi, allora sì, una seconda possibilità può avere senso».

Al contrario, se tornare insieme significa continuare a farsi del male, la scelta più sana resta quella di prendere strade diverse, per il bene di entrambi.