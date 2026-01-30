Secondo quanto riportato da Biagio D’Anelli, giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello, Zeudi Di Palma sarebbe felicemente fidanzata.

"Zeudi Di Palma giura di cercare l’anima gemella femminile […] Intanto, lontano dai riflettori, è felicemente occupata. Altro che single: Parigi, hotel romantici e giornate d’amore con il fidanzato ben nascosto. Ai follower le briciole, a lui la Torre Eiffel".

Zeudi Di Palma dice basta ai fan ossessivi

Nonostante l’affetto dei follower e i regali costosi ricevuti negli ultimi mesi, Zeudi Di Palma ha deciso di mettere un freno all’invadenza di alcuni fan. Nei giorni scorsi, l’ex gieffina napoletana ha denunciato pubblicamente chi ha trasformato il sostegno in un comportamento ossessivo, invadendo la sua quotidianità.

Durante una diretta su TikTok, ha dichiarato: "Il Grande Fratello è chiuso. Non esiste più il GF, è finito, dovete svegliarvi".

E ha aggiunto: "Per alcune sembra che io sia la loro ragazza. Ma non è normale. Siete fanatiche e non state bene".

Le ragioni dell’invadenza dei fan

Negli ultimi mesi, Zeudi si è trovata spesso costretta a giustificare pubblicamente le proprie scelte sentimentali e a spiegare decisioni personali riguardo la propria vita privata. Questa pressione continua ha portato l’ex gieffina a ribadire il diritto di vivere liberamente, senza che ogni passo venga controllato o commentato dai follower.