A cura della Redazione

Dopo il successo di Il Cantante Mascherato, L’AcchiappaTalenti e Sognando Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci tornerà questa primavera con un nuovo programma che già promette scintille: Canzonissima.

Il celebre format Rai viene riproposto in chiave moderna, con tanto di giuria, ma con una novità importante: i giudizi della giuria non avranno un peso decisivo sulla classifica finale. Come anticipato da BubinoBlog, la classifica sarà stilata esclusivamente in base ai voti degli stessi cantanti e del pubblico da casa.

I cantanti scelti da Milly Carlucci dovranno cantare cover di successi indimenticabili della musica, e a essere in gara sarà la canzone, non il cantante.

Il cast di Canzonissima: grandi nomi della musica italiana

Al momento non è stato svelato il numero esatto dei partecipanti, ma secondo BubinoBlog nel cast ci sarà Massimo Ranieri, vincitore due volte di Canzonissima con i brani Vent’Anni ed Erba Di Casa Mia.

Secondo il settimanale Chi, vedremo anche:

Riccardo Cocciante

Patty Pravo, reduce dal Festival di Sanremo 2026 con il brano Opera.

Inoltre, come riportato da Affari Italiani, parteciperanno anche:

Malika Ayane

Fabrizio Moro

Nina Zilli

Elio e Le Storie Tese

La giuria: commenti senza potere sulla classifica

La giuria di Canzonissima sarà presente solo per commentare e giudicare le esibizioni, senza incidere sulla classifica finale.

Secondo Giuseppe Candela su Chi, Milly Carlucci aveva pensato di sorprendere il pubblico chiamando Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, come membro della giuria. Tuttavia, il giornalista ha rifiutato l’offerta, anche perché è impegnato il sabato sera con il programma informativo Accordi e Disaccordi, in onda sul Nove, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi.

Quando va in onda Canzonissima

Canzonissima partirà il 21 marzo 2026. La trasmissione non si scontrerà con la prima puntata di Amici di Maria De Filippi, ma sarà in competizione con l’ultima puntata di C’è Posta Per Te.

In particolare, le ultime due puntate del programma di Maria De Filippi subiranno una modifica: andranno in onda sabato 7 e sabato 21 marzo, mentre sabato 14 marzo sarà trasmesso il film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, con Harrison Ford.