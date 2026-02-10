Durante una recente puntata di Amici, la celebre coreografa Alessandra Celentano, nipote di Adriano Celentano e insegnante di danza da ben 23 anni, ha ricevuto una proposta inaspettata dalla conduttrice Maria De Filippi.

Con il suo solito tono ironico, Maria ha chiesto: «Ti sei fidanzata?». Poi ha lanciato la bomba: «Qualora non trovassi, c’è sempre Uomini e Donne… Non esiste la “tronista over”, però per te potrei fare un’eccezione. Saresti fantastica».

Il trono over: provocazione o realtà?

Molti si chiedono se si tratti di una semplice battuta o di un vero cambiamento nel programma. Alessandra Celentano è da sempre una figura centrale ad Amici, così come lo è Anna Pettinelli, che ultimamente ha preso un po’ il ruolo della “cattiva” nel talent, ruolo che fino a qualche tempo fa era esclusiva di Alessandra.

Aumentano i dubbi il rilancio della piattaforma WittyTv, vicina alla casa di produzione di Maria De Filippi, con un teaser che recita: «Alessandra Celentano tronista. Accadrà davvero?».

Fonti vicine al settimanale Nuovo Tv affermano: «A Maria piacciono le sfide e non fa mai questo tipo di proposte a caso: dietro c’è sempre un’idea ben precisa».

La vita sentimentale di Alessandra Celentano

Secondo la cronaca, Alessandra Celentano sarebbe single dal 2012, anno della separazione da Angelo Trementozzi. In passato, la coreografa ha dichiarato: «Sono casta da un mucchio di anni».

Nonostante questo, trovare la persona giusta non è semplice: «Quelli più giovani non li guardo e nemmeno i più vecchi. I coetanei sono già un po’ passatelli. Lo ammetto, sono difficile», ha confessato Alessandra.

Una sfida alla Tina Cipollari

Se la proposta dovesse concretizzarsi, sarebbe una vera sfida per Maria De Filippi, come lo è stata con Tina Cipollari negli anni passati. Un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il mondo di Uomini e Donne e attirare ancora più attenzione sul programma.