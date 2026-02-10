Patrizia De Blanck, la celebre "Contessa del Popolo", si è spenta l’8 febbraio 2026 all’età di 85 anni. Negli ultimi mesi, al suo fianco c’è sempre stata l’amata figlia Giada De Blanck, che non l’ha mai lasciata da sola nemmeno per un momento durante quello che è stato definito un “calvario totale”.

L’ultimo compleanno di Patrizia, celebrato lo scorso novembre, è stato festeggiato con una sorpresa speciale organizzata da Giada, a dimostrazione di un legame madre-figlia unico, che va oltre il tempo e lo spazio.

La malattia di Patrizia De Blanck e gli ultimi mesi

Il cordoglio per la scomparsa di Patrizia De Blanck ha commosso profondamente la figlia Giada e il pubblico. Numerosi servizi televisivi e social hanno ricordato la sua carriera in TV, il suo carattere diretto e spigliato, e i momenti condivisi con il pubblico.

A La Vita in Diretta, Alberto Matano ha dedicato uno spazio alla memoria della contessa, ospitando Roberto Alessi, che ha raccontato gli ultimi mesi di Patrizia segnati dalla malattia e dalla vicinanza totale di Giada.

“Giada ha fatto di tutto per la madre, le ha regalato gli ultimi anni nel modo migliore, con una dedizione totale”, ha dichiarato il direttore di Novella 2000.

La famiglia ha scelto di mantenere la malattia privata, sottolineando quanto questo fosse un momento estremamente delicato.

Il legame speciale tra Patrizia e Giada De Blanck

Giada De Blanck ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita della madre. Ha raccontato di sentirla vicina anche dopo la morte e di voler “vivere per due”.

La carriera televisiva di Patrizia De Blanck è stata segnata da numerose apparizioni insieme alla figlia. L’anno della ribalta è stato il 2002, con la partecipazione fissa a Chiambretti c’è. L’ultima ospitata in TV risale al programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, andato in onda fino al 2023.

Patrizia non ha mai nascosto l’affetto e la gratitudine verso Giada: “Non posso dire che mi manca qualcosa nella vita, perché Giada riempie tutto. Lei mi ha anche salvato la vita tre volte”.

Un legame così profondo, fatto di amore, cura e dedizione, che resterà indissolubile anche dopo la sua scomparsa.