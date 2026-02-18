Una serata al ristorante si è trasformata in un vero spavento per Erica Piamonte. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato sui social di essere finita in ospedale dopo una violenta reazione, fortunatamente senza conseguenze gravi, ma con momenti di forte apprensione.

Il malore improvviso dopo la cena

Erica Piamonte, protagonista della sedicesima edizione del reality di Canale 5 nel 2019 e arrivata fino alla finale, ha iniziato a sentirsi male nella notte tra venerdì e sabato. A scatenare il malessere, come spiegato dalla diretta interessata su Instagram, sarebbe stata un’ostrica consumata durante un menù degustazione, nonostante non fosse un alimento abituale per lei.

Dopo cena, intorno all’una e mezza di notte, sono comparsi nausea e conati sempre più intensi, culminati in ripetuti episodi di vomito, alcuni con presenza di sangue.

Trasporto in ospedale e diagnosi

Trasportata in ospedale, Erica Piamonte ha raccontato di aver avuto anche un mancamento durante il posizionamento della flebo. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una ematemesi, riconducibile alla sindrome di Mallory-Weiss, una lacerazione della mucosa gastrica provocata dagli sforzi del vomito.

Sottoposta a terapie endovenose e a un’ecografia allo stomaco, la situazione è progressivamente migliorata.

Cura e dieta controllata

Ora l’ex gieffina dovrà seguire una dieta controllata, assumere farmaci per una settimana e sottoporsi ad analisi specifiche per chiarire l’origine dell’allergia e verificare se la causa sia stata effettivamente l’ostrica.

Erica Piamonte ha raccontato che non è la prima volta che un episodio simile le capita: una reazione quasi identica si era verificata dodici anni fa, sempre dopo aver mangiato ostriche, alimento che aveva poi evitato fino ad oggi.

Aggiornamento sulle condizioni di Erica Piamonte

Attualmente Erica sta meglio, anche se accusa ancora un po’ di debolezza. Ha voluto ringraziare i fan per i numerosi messaggi di affetto ricevuti in queste ore.