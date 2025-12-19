Negli ultimi giorni, il mondo del Grande Fratello è tornato al centro del dibattito mediatico non tanto per la finalissima di questa edizione, dove a trionfare è stata Anita Mazzotta, bensì dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini nel format Falsissimo. A commentare la vicenda sono stati diversi ex concorrenti del reality, tra cui Daniele Dal Moro, protagonista discusso dell’edizione GF Vip 2022/2023, vinta da Nikita Pelizon.

Le dichiarazioni di Daniele Dal Moro su Instagram

Attraverso una serie di Instagram Stories, Daniele Dal Moro ha ripercorso la sua esperienza nella Casa, soffermandosi in particolare sulla squalifica arrivata a pochi giorni dalla finale.

“Sono stato squalificato a dieci giorni dalla fine del Grande Fratello, dopo sette mesi di permanenza da protagonista in quella casa. Dopo che per sette mesi sono stato spremuto come un calzino. Dopo aver dato al programma anima e cuore”, ha scritto l’ex vippone.

Lo screenshot della chat con Alfonso Signorini

Tra le storie pubblicate, Daniele Dal Moro ha condiviso anche uno screenshot di una chat con Alfonso Signorini. Nel messaggio si legge una frase molto dura: “Qualcuno la pagherà per questo schifo, siete una vergogna”.

Parole che fanno chiaramente riferimento alla squalifica dal GF Vip e alla frustrazione per il provvedimento subito a ridosso della finale.

Il racconto dell’episodio con Oriana Marzoli

Tornando sulle motivazioni che avrebbero portato alla sua esclusione dal reality, Dal Moro ha parlato dell’episodio avvenuto con Oriana Marzoli, sua compagna all’interno della Casa.

“Per questo episodio ridicolo con una persona con la quale condividevo il letto da mesi, con la quale avevo una storia e con cui battibeccavamo quotidianamente, come succede in qualsiasi relazione sentimentale. Figuriamoci all’interno di un contesto come quello del Grande Fratello”.

Le pressioni del reality e la critica al format

L’ex concorrente ha poi puntato il dito contro le pressioni psicologiche vissute durante il programma: “Ero sottoposto da mesi a pressioni continue per il reality, per le dinamiche interne, per la permanenza prolungata e per la pressione di autori e opinionisti. E avete la faccia tosta di chiamarlo reality”.

Disparità di trattamento nelle edizioni del GF Vip

Secondo Daniele Dal Moro, la sua squalifica sarebbe solo uno dei tanti esempi di trattamento non equo tra i concorrenti: “Non solo nella mia edizione, ma in tantissime altre non è stato preso alcun provvedimento per episodi realmente gravi. La gente non è stupida”.

La reazione di Oriana Marzoli: duro sfogo sui social

Le parole di Daniele Dal Moro sono arrivate anche a Oriana Marzoli, che ha reagito con un durissimo sfogo sui social. L’influencer spagnola si è scagliata contro alcune fan del vecchio fandom Oriele, accusandole di continuare a taggarla nonostante la relazione sia finita da oltre due anni.

“Non ce la faccio più con queste malate che continuano a taggarmi in queste storie tutti i giorni perché sono ancora ossessionate da quella persona lì (si riferisce a Daniele, ndr) con cui sono stata due anni fa. Ma per favore, per piacere, sono passati due anni, andate avanti ca**o! Basta di rompere i cogl**ni tutti i giorni, anche meno!”.