Prima l’ospitata a Dentro La Notizia, a meno di 24 ore dallo scoppio dello scandalo, e adesso quella a Mattino 5. Se Mediaset voleva lanciare un segnale dopo la bufera mediatica che si è abbattuta su Alfonso Signorini in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini”, adesso non ci sono più dubbi: a Cologno Monzese sono dalla parte del conduttore del Grande Fratello.

L’ospitata a Mattino 5 e il silenzio sullo scandalo

Durante il talk show mattutino condotto da Federica Panicucci, Signorini non ha fatto alcun riferimento alle vicende in corso. Il conduttore si è limitato a commentare i possibili interventi per arginare il fenomeno dei malviventi che recentemente stanno colpendo case e attività commerciali.

Le prossime settimane saranno decisive per il caso di Alfonso Signorini. A Mediaset, gli occhi sono puntati sul calendario: l’azienda prende tempo in attesa di sviluppi concreti.

Lunedì prossimo: il giorno chiave

Secondo fonti vicine a Fanpage.it, l’attenzione è tutta concentrata su lunedì prossimo, quando Fabrizio Corona pubblicherà la seconda parte della sua inchiesta “Il prezzo del successo”. Sarà proprio quella puntata a determinare gli sviluppi della vicenda.

Grande Fratello Vip: nodo della conduzione

La ripartenza del Grande Fratello Vip è prevista per marzo, con Alfonso Signorini alla conduzione, come stabilito dal contratto.

All’interno di Mediaset c’è chi ritiene che affidare il programma a Signorini in questo momento rappresenti “un problema enorme” dal punto di vista dell’opportunità, a prescindere dalla fondatezza delle accuse.

Ieri si sarebbe svolta una riunione tra Signorini e i vertici di Mediaset, tra cui Fedele Confalonieri e Barbara Berlusconi. Dall’incontro è emersa la volontà di attendere almeno fino a lunedì prima di prendere qualsiasi decisione.

Mediaset accanto a Signorini

Un eventuale stop alla conduzione del Grande Fratello Vip non significa necessariamente che Mediaset voglia “scaricare” Signorini. Fonti interne sottolineano che, se emergessero elementi configurabili come reato, l’azienda stessa sarebbe parte lesa, cambiando radicalmente lo scenario con possibili azioni legali contro il conduttore.

Se invece dalla seconda parte dell’inchiesta non dovessero emergere nuovi elementi penalmente rilevanti, Mediaset potrebbe sostenere pienamente Signorini, costituendosi anche parte civile contro Fabrizio Corona.

Il paradosso e il terzo scenario

Il paradosso è evidente: se le accuse di Corona configurassero reati, per Signorini la conduzione del reality diventerebbe “l’ultimo dei problemi”.

Un terzo scenario, già ipotizzato da Pier Silvio Berlusconi, è il congelamento del format per un’intera stagione. Grande Fratello e Isola dei Famosi potrebbero quindi subire una pausa, rafforzata proprio dalle attuali vicende.