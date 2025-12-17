Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, la situazione tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo si è fatta più complicata. Eliminato ad un passo dalla finale, il gieffino ha cercato di spiegare alla compagna la situazione creatasi all’interno della casa con Benedetta Stocchi, ma il chiarimento non è bastato.

Domenico eliminato ad un passo dalla finale

La finale del Grande Fratello, in programma giovedì 18 dicembre 2025 su Canale 5, si avvicina, ma Domenico D’Alterio è stato eliminato al televoto contro Omer Elomari. Prima di lasciare la casa, Domenico ha assistito al confronto tra Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi, caratterizzato da accuse reciproche.

Il gieffino aveva stretto un legame solido con Benedetta, non visto di buon occhio da Valentina, che era entrata più volte in casa per chiedergli di mantenere le distanze.

Benedetta Stocchi ammette i sentimenti

Per mesi, Benedetta aveva affermato di provare solo affetto per Domenico, ma dopo la sua eliminazione ha lasciato intendere che questo affetto potrebbe essere un vero sentimento. Una dinamica che ha inevitabilmente complicato il rapporto tra Domenico e Valentina.

Il confronto post-puntata tra Domenico e Valentina

Secondo le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo la puntata Domenico e Valentina si sono confrontati a lungo lontano dalle telecamere.

“Dopo la puntata Valentina e Domenico sono stati a lungo a parlare, sono rientrati insieme a casa, ma poi lui se ne è andato portando via le sue cose. Si sono visti in stazione: lei è partita con la figlia, lui con i suoi familiari a festeggiare. Di Benedetta ha continuato a dire che è sempre stata solo un’amica.”