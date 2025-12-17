Durante la semifinale della 19esima edizione del Grande Fratello, Mattia Scudieri ha fatto una sorpresa inaspettata a Grazia Kendi, emozionando l’ex coinquilina. L’incontro, avvenuto fuori dalla porta rossa, ha portato Grazia ad aprire il suo cuore e a rivelare a Jonas Pepe le sue emozioni più profonde.

L’incontro che ha smosso le emozioni di Grazia

La sorpresa di Mattia ha lasciato Grazia Kendi visibilmente colpita. La finalista ha dichiarato: "Sono contenta di averlo rivisto, mi ha smosso ancora di più... mamma mia, un chiodo fisso. Sono felice, è bello provare qualcosa”.

Per Grazia, l’incontro con Mattia ha rappresentato una ventata di emozioni, soprattutto dopo un periodo sentimentale piuttosto piatto.

Cosa piace davvero a Grazia di Mattia

Interrogata da Jonas Pepe su cosa la attragga in Mattia Scudieri, Grazia ha spiegato di essere colpita dal suo carattere e dalla sua sensibilità: “È una persona estremamente sensibile. La sensibilità non è da tutti. In lui ho visto proprio del buono. È una persona che mi ha colpito il cuore. Poi è bello, bravo, simpatico”.

La finalista ha sottolineato come la bontà sia una qualità rara e preziosa, diventata per lei un vero valore nei rapporti sentimentali.

Cosa succederà tra Grazia e Mattia?

La domanda che ora appassiona i fan del Grande Fratello è: dopo la rottura con Carlotta, Mattia Scudieri deciderà di approfondire il rapporto con Grazia Kendi?