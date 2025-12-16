Fabrizio Corona è di nuovo al centro del gossip televisivo. Nel suo format web Falsissimo, l’ex re dei paparazzi dedica una puntata ad Alfonso Signorini e ai retroscena del Grande Fratello, raccontando quello che definisce un meccanismo opaco legato alla scelta dei concorrenti.

La bomba di Corona: “Se non vai a letto con Signorini non lavori in tv”

Nel nuovo episodio del suo podcast dal titolo Il prezzo del successo, Fabrizio Corona lancia accuse pesanti, parlando apertamente del cosiddetto “sistema Signorini”. Secondo l’ex re dei paparazzi, il conduttore del Grande Fratello avrebbe avuto rapporti privilegiati con alcuni aspiranti concorrenti, tra messaggi, foto intime e presunti rapporti sessuali.

Corona definisce Signorini come “l’unico vero trampolino” per chi vuole emergere in televisione, sottolineando il peso del conduttore nei salotti Mediaset-Mondadori e il ruolo centrale nel panorama dello spettacolo italiano.

Il caso Antonio Medugno

A dare concretezza alle accuse, Corona cita il cosiddetto “caso zero”, ovvero Antonio Medugno, volto noto soprattutto sui social. Secondo il racconto, Medugno avrebbe avuto mesi di contatti con Signorini, tra chat e videochiamate.

"Non voleva una relazione, ci sono stati messaggi affettuosi, ma non si è mai spinto oltre", racconta Medugno, parlando anche di una notte trascorsa a casa del conduttore senza però consumare alcun rapporto.

Corona sostiene che l’ingresso di Medugno nella casa del Grande Fratello sia stato posticipato proprio per questo motivo, e sarebbe avvenuto solo dopo una ripresa dei contatti con Signorini.

Le parole di Valentina Vignali

Dopo la diffusione della puntata di Falsissimo, a rompere il silenzio è stata Valentina Vignali, modella e nota influencer, nonché concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello: “Prima di dormire mi sono un po’ aggiornata sul gossip vario di cui strabordano i social (anche se noi gente dell’ambiente la metà delle cose le sapevamo già), ma è bello vedere i vostri ‘idoli’ sgretolarsi come carta pesta, così finalmente forse capite a che me**a andate appresso. Lavoro nel mondo della moda e della televisione dal 2006, e grazie a Dio non siamo tutti così, io non ho neanche un capello di questa gente, fate ribrezzo. Fiera di stare antipatica per le mie prese di posizione, carattere e valori dal giorno zero invece che piacere a tutti e poi fare schifo dentro”.