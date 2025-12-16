In attesa della finalissima di giovedì 18 dicembre, ieri, lunedì 15 dicembre 2025, su Canale 5 è andata in onda la semifinale bis del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura (clicca QUI per il resoconto della puntata).

La puntata ha regalato momenti di grande emozione e diversi colpi di scena.

Omer Elomari conquista il pass per la finale

Durante la diretta, Omer Elomari ha vinto il televoto contro Domenico D’Alterio, conquistando così il titolo di quinto finalista. Grande intensità anche nel confronto tra Benedetta, Valentina e lo stesso Domenico, che ha divoso il pubblico in studio e a casa.

Il recap della semifinale

Tra i momenti più toccanti della serata:

Il racconto del rapimento di Giulia quando era solo una bambina.

quando era solo una bambina. La scelta di Anita Mazzotta di non ascoltare le parole del padre, assente dalla sua vita da molti anni. In diretta, la gieffina ha dichiarato: "Mio padre non c’è stato mai per 26 anni, si è fatto vivo solo dopo quello che è successo. (…) Io l’ho ricercato, gli ho chiesto aiuto e ho ricevuto un ulteriore rifiuto. Oggi sono io a rifiutare lui".

Anita Mazzotta in finale tra le polemiche social

Proprio su Anita Mazzotta, scelta dai suoi coinquilini come superfinalista, si sono concentrate le critiche sui social. Grazie al titolo di superfinalista, Anita ha ricevuto alcuni vantaggi, tra cui l’esonero dai primi televoti della puntata finale.

Tuttavia, molti utenti hanno contestato la sua presenza in finale: "Mai un televoto, mai un blocco mai sentita parlare, boh”, ha commentato un utente. E ancora: “Se vince Anita sto GF veramente, che ca**ta. Mai esposta, mai un televoto, per che merito è andata in finalissima?”. “Imbarazzante quanto sia raccomandata Anita e nessuno faccia niente per nasconderlo…”. “Anita il nulla cosmico mandata d’ufficio in finale dal Grande Fratello, che pagliacciata”.