Lunedì primo dicembre, durante la scorsa puntata del Grande Fratello, Jonas Pepe è stato eletto secondo finalista di questa edizione. Subito dopo, Simona Ventura ha aperto un nuovo televoto che si preannuncia decisivo: “Il televoto che aprirò stasera sarà particolare, perché la prossima settimana ci saranno due eliminati tra coloro che andranno in nomination”.

Al termine delle votazioni, sono finiti al televoto Rasha Younes, Domenico D’Alterio, Francesca Carrara e suo figlio Simone De Bianchi. Due di loro dovranno rinunciare definitivamente alla possibilità di andare in finale.

Grande Fratello 2025: i sondaggi indicano già i possibili eliminati

Secondo i sondaggi raccolti tra forum, pagine fan e siti dedicati al GF, il quadro sembra piuttosto chiaro. La più votata risulta essere Rasha Younes, seguita da Francesca Carrara. Mentre i meno apprezzati risultano Domenico D’Alterio e Simone De Bianchi-

Se le preferenze del web venissero confermate dal televoto, proprio Domenico e Simone dovrebbero essere gli eliminati della puntata dell’8 dicembre.

Quanti concorrenti resteranno in gara?

Attualmente i concorrenti sono undici. Con due eliminazioni imminenti (probabilmente Simone e Domenico), nella Casa rimarranno in nove partecipanti.

Questo lascia prevedere una settimana molto intensa, con nuove nomination, possibili catene di salvataggio ee televoti flash che porteranno a ulteriori eliminazioni. È probabile che in finale arriveranno sei concorrenti, proprio come nella precedente edizione.

Nomination del primo dicembre 2025: il recap completo