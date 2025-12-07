Serata movimentata sui social. Durante una live su X, l’ex concorrente del Grande Fratello, Mattia Scuderi, e la madre di Grazia Kendi, sono stati protagonisti di un acceso confronto destinato a far discutere.

L’accusa della madre di Grazia

La donna è intervenuta durante la diretta per rimproverare Mattia riguardo un TikTok pubblicato nei giorni scorsi. Secondo lei, il contenuto sarebbe stato “una presa in giro” nei confronti della figlia, che — stando alle sue parole — starebbe attraversando un periodo emotivamente delicato all’interno del reality.

Ecco le dichiarazioni della madre: “Non era un insulto? Io ti pregherei, per favore, di non farlo più, grazie. Lei, nonostante tutto, ti sta dando troppa importanza. Ha scritto Mattia sul foglio. Gradirei un po’ più di rispetto per mia figlia fuori. Mi sembrava una presa per il c**o”.

La replica di Mattia Scuderi

Mattia Scuderi ha ascoltato le critiche e ha cercato di smorzare i toni. L’ex gieffino ha spiegato che il suo intento non era affatto quello di ridicolizzare Grazia, anzi: il TikTok sarebbe stato interpretato male.

Mattia ha ribadito di aver sempre provato affetto e stima per Grazia, confermando che non desidera alimentare tensioni con la famiglia.