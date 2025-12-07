La finale di Tu Sì Que Vales andata in onda ieri sera su Canale 5 ha regalato al pubblico un mix di emozioni, talento e momenti inattesi, confermando ancora una volta il successo del celebre show che celebra le performance più sorprendenti e originali.

A conquistare la vittoria è stato il giovane mago Kay La Ferrara, che con il suo spettacolo di illusionismo, carisma e spontaneità ha stregato sia i giudici che il pubblico. Il talento del piccolo artista è stato premiato con un caloroso consenso, rendendolo il protagonista assoluto della serata.

La gara di lip sync dei giudici apre la finale

Prima dell’inizio ufficiale della competizione, i giudici — Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi — hanno dato vita alla tradizionale e amatissima sfida di lip sync, accompagnati da diversi ospiti famosi.

Tra le esibizioni, ha attirato particolare attenzione quella di Maria De Filippi, che ha deciso di duettare con Francesca Fagnani, reduce dal successo di Belve. Ma proprio durante la loro performance è avvenuto un momento davvero inaspettato.

L'irruzione di Gemma Galgani sorprende il pubblico

A rubare la scena è stata infatti Gemma Galgani, storica dama di Uomini e Donne, che ha fatto un ingresso inatteso sul palco ballando e cantando sulle note di “Siamo Donne” di Sabrina Salerno e Jo Squillo.

Il pubblico ha subito reagito con entusiasmo, accogliendola con applausi e risate, mentre Gemma non ha mancato di ringraziare Maria per l’opportunità di partecipare alla performance.

Il siparietto con Paolo Bonolis: Gemma lo invita a Uomini e Donne

Il momento più divertente si è consumato quando la Galgani ha avvistato Paolo Bonolis. Con il suo entusiasmo tipico, si è avvicinata al conduttore proponendogli un invito diretto: “La stavamo aspettando a Uomini e Donne!”. Bonolis ha risposto con il suo inconfondibile sarcasmo: “Basta donne io!”. Ma Gemma non si è lasciata scoraggiare: “A Uomini e Donne ci sono io”. Il conduttore, divertito, ha quindi rilanciato: “Andiamo direttamente a Temptation Island”.