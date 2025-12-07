La relazione tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura continua a far parlare il web. Nel corso della loro partecipazione a Temptation Island, Francesca aveva descritto il loro rapporto come malsano e tossico, sostenendo che Manuel l’avrebbe più volte delusa e ferita. Una storia che lei stessa aveva definito inusuale e fonte continua di insicurezza.

Alle sue amiche, Francesca aveva confidato il desiderio di lasciarlo, pur ammettendo di non riuscire a trovare la forza per farlo. L’idea di essere utile per lui la faceva sentire amata. La frase che aveva colpito molti telespettatori era stata: “Se sento che lui ha bisogno di me, mi sento amata”.

C’è chi ha interpretato queste dinamiche come una possibile forma di dipendenza affettiva, anche se — come ricordava la stessa Francesca — “non si è psicologi e certe definizioni vanno usate con cautela”.

Dopo Temptation Island: il trono e le reazioni di Manuel

Quando Maria De Filippi le ha proposto di salire sul trono, Francesca ha accettato. Nel frattempo, Manuel ha iniziato a rilasciare diverse interviste in cui dichiarava di provare ancora un forte sentimento per lei. Dichiarazioni che molti hanno percepito come l’ennesimo tentativo di mantenere alta l’attenzione sulla loro storia, complicando il percorso televisivo di Francesca.

La scelta di Gianluca Costantino e il naufragio lampo

L’esperienza da tronista si è conclusa con la scelta di Gianluca Costantino, ma la relazione è durata pochissimo. Poco dopo, Francesca è tornata accanto a Manuel, una dinamica ormai ricorrente.

Le reazioni degli ex corteggiatori

L’ennesimo ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel ha fatto rumore anche tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne. Gianmarco Meo e Mattia Cacchione hanno commentato pubblicamente la notizia.

Mattia ha scritto a Gianmarco: “L’incidente vero è stato evitato”. Gianmarco ha replicato: “Sta fiamma non è mai finita”.

Lo scambio è stato inviato a Francesca, che ha risposto in modo pungente: “Ma chi è sta gente, aiuto ahaha”.