La semifinale del Grande Fratello andrà in onda lunedì 8 dicembre su Canale 5. Sarà una puntata ad alta tensione, con nuovi sviluppi sul televoto, un ospite inaspettato e strascichi emotivi della puntata precedente.

Due concorrenti già in finale

I primi finalisti dell’edizione sono Giulia Soponariu e Jonas Pepe, ormai certi del posto in finale.

Al televoto, invece, si sfideranno per evitare l’eliminazione:

Rasha Younes

Francesca Carrara

Simone De Bianchi

Domenico D’Alterio

L’anticipazione di Deianira Marzano: arriva Elodie

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, nella semifinale ci sarà un ospite d’eccezione: Elodie, che entrerà nella Casa per una presunta “ramanzina” a Domenico D’Alterio. Un momento che promette scintille, considerando le recenti polemiche legate al concorrente.

Cosa è successo nella puntata del primo dicembre

La puntata di lunedì primo dicembre si è aperta con un blocco carico di tensione, incentrato sul rapporto tra Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e la sua ex compagna Valentina Piscopo. Il triangolo emotivo ha portato a una situazione definitiva e dolorosa.

Il confronto tra Domenico e Valentina

In studio, Domenico ha confermato il legame con Benedetta: “Provo tanto affetto nei suoi riguardi, mi fa stare bene”. Ha insistito nel definire il rapporto come una semplice “bella amicizia”, ma le opinioniste Sonia Bruganelli e Cristina Plevani hanno espresso dubbi. La seconda ha commentato: “Io con un mio amico non sto vicina nel letto in quel modo”.

L’ingresso di Valentina nella Casa

Il momento più intenso è arrivato con l’ingresso di Valentina Piscopo, che ha dichiarato la fine definitiva della loro relazione dopo nove anni: “Ho capito che non sono la persona per te. Non mi hai tutelata come madre e come donna”.

Restituendo l’anello ricevuto da Domenico, ha aggiunto: “Mi hai fatto chiamare cornuta, madre fallita. Se non avessi voluto questo, avresti allontanato Benedetta”.

Tra le lacrime, Domenico ha continuato a sostenere che con Benedetta ci sia solo amicizia, accusando la ex di “rovinargli l’esperienza al Grande Fratello”.