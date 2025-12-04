Nelle ultime ore si è abbattuta una vera e propria bufera su Jonas Pepe, finalista – insieme a Giulia Soponariu - dell’attuale edizione del Grande Fratello. Il concorrente romano ha infatti provato a baciare più volte Francesca Carrara, mamma di Simone De Bianchi. La reazione della donna è stata chiara: si è spostata allontanandosi dal concorrente e, visibilmente infastidita, ha esclamato: “Qual è il tuo problema?”.

Il gesto, ripreso dalle telecamere, è diventato virale sui social, scatenando la reazione degli Jonita, ovvero il fandom della coppia formata proprio da Jonas e Anita Mazzotta. “Non ho parole dopo i trascorsi si è comunque avvicinato così tanto a lei”, ha commentato un utente.

Un utente ha commentato: “Non ho parole: dopo i trascorsi si è comunque avvicinato così tanto a lei”.