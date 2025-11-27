Negli ultimi giorni, Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, è finita al centro delle polemiche per la sua wishlist di Natale. La la modella brasiliana ha infatti pubblicato sul suo canale privato – presto diventato virale tramite screenshot – un link a una lista Amazon con tutti gli oggetti che le piacerebbe ricevere dai fan. Anche un’altra ex concorrente, Zeudi Di Palma, era stata coinvolta in polemiche simili, ma con dinamiche differenti.

Le dichiarazioni di Beatrice Luzzi

Su questa vicenda si è espressa anche Beatrice Luzzi, opinionista durante l’edizione del GF che ha visto tra i protagonisti proprio Helena Prestes e Zeudi Di Palma. In una lunga intervista a Fanpage.it, Luzzi ha spiegato: “Tra Helena e Zeudi c’è una differenza. Zeudi ha ricevuto i soldi: avrebbe potuto non accettarli, ma non è stata lei a chiederli. Un altro conto è che sia il concorrente stesso, in questo caso Helena, a fare una wishlist. Del resto, del cinismo di Helena io ho parlato in tempi non sospetti, e questo conferma che avevo individuato esattamente il personaggio. Forse dipende dalla sua cultura, ma per quanto mi riguarda questi episodi sono coerenti con la persona che avevo individuato”.

L’ex opinionista ha aggiunto un’osservazione interessante sul rapporto tra fan e regali: “Poi va detto che a volte sono i fan stessi a organizzarsi. Nel mio caso, in occasione del raduno del 14 novembre, giorno del mio compleanno, ho chiesto più volte di non farmi alcun dono. E nonostante questo ne ho ricevuti diversi, anche cospicui. Per fortuna, uno da 1.600 euro è andato in beneficenza al progetto Salvamamme, nato per contrastare la violenza sulle donne, e un altro da 1.400 euro ha finanziato la produzione di un cortometraggio di cui avevo parlato al GF, che affronta la morte in modo diverso da quello cui la cultura cattolica ci ha abituati. Poi c’è stata un’altra raccolta fondi destinata a un’agenzia che è servita a regalarmi un viaggio, benché avessi specificato che non volevo regali. In quel caso, che cosa fai? A volte sono i fan ad avere questo bisogno, e quindi bisogna solo ringraziare”.