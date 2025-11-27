Ivana Castorina, ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha parlato in un’intervista esclusiva a Lorenzo Pugnaloni per Il Giornale, raccontando senza filtri la sua esperienza nella Casa. Le sue parole hanno subito acceso il dibattito sui social, tra accuse dirette a alcune coinquiline e commenti sulle coppie nate durante il reality.

Tensioni nella Casa: il rapporto con Anita e Grazia

Ivana non ha nascosto la delusione nei confronti di Anita e Grazia, con cui pensava di aver instaurato un rapporto sincero. Secondo la concorrente, le due avrebbero pianificato alle sue spalle una strategia per arrivare alla fase finale del gioco: “Non mi aspettavo che Anita e Grazia fossero coalizzate contro di me, dato che in Casa abbiamo sempre condiviso una bella ‘amicizia’. Si sono divertite nell’agire alle mie spalle e ad arrivare alla fase finale facendo un gioco sporco che non fa loro onore”.

Nonostante le dinamiche complicate, Ivana si dice serena e fiduciosa nel giudizio del pubblico: “Mi tranquillizza il fatto che il pubblico vede tutto e, a tempo debito, trarrà le giuste conclusioni”.

Le coppie del Grande Fratello: chi sostiene e chi critica

Oltre alle tensioni con le coinquiline, Ivana ha commentato le coppie più seguite del reality. Per quanto riguarda Rasha e Omer, noti come “Rashmer”, Ivana conferma il suo sostegno sin dall’inizio: “‘Rashmer’ dal giorno 0. Ho tifato per loro a tempi non sospetti e continuerò a farlo ad oltranza”.

Diverso invece il suo giudizio sulla coppia formata da Jonas e Anita, chiamata dai fan “Jonita”. Ivana nutre dubbi sulla reciproca intensità del sentimento: “Riguardo ai ‘Jonita’, credo che il sentimento sia a senso unico”.

La concorrente più stratega? Per Ivana è Anita

Quando le è stato chiesto chi reputasse la concorrente più stratega del Grande Fratello, Ivana non ha avuto dubbi: “Assolutamente Anita. Da quello che ho visto fuori, penso che più che giocatrice lei sia entrata proprio stratega, con la voglia di vincere a tutti i costi, non curandosi dei rapporti umani”.