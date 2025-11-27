Il futuro del Grande Fratello è già al centro delle discussioni interne a Mediaset. Dopo l’edizione in corso condotta da Simona Ventura, che non sta ottenendo i risultati sperati, con una media di share del 14-15%, il futuro della versione Vip del reality è ancora in fase di definizione.

Diverse opzioni per il Grande Fratello Vip

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero due principali scenari sul tavolo:

Distanziare le due edizioni : l’idea è di posizionare a “cuscinetto” tra il GF Nip e il GF Vip l’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, evitando così una sovrapposizione diretta tra i due format.

: l’idea è di posizionare a “cuscinetto” tra il e il l’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, evitando così una sovrapposizione diretta tra i due format. Rimandare al prossimo autunno: un’opzione più drastica prevede di posticipare l’inizio del Grande Fratello Vip a settembre/ottobre 2026, valutando anche l’andamento del prime time di altri programmi Mediaset.

La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, prima del Santo Natale, e sarà influenzata anche dai risultati degli speciali della Ruota dei Campioni.

Cast del Grande Fratello Vip: pronto e di alto Profilo

Nonostante l’incertezza sulla data di partenza, il cast del Grande Fratello Vip 2026 è praticamente pronto. Stando a quanto rivelato da Affari Italiani, alcuni concorrenti sono già stati contrattualizzati, il che rende possibile sia una messa in onda nei primi mesi del 2026, sia in autunno.

Il programma sarà condotto da Alfonso Signorini, con la collaborazione di Maria De Filippi, e includerà volti noti e personaggi di grande richiamo. Secondo fonti interne, il cast è definito anche con delle ottime riserve, pronte a sostituire eventuali defezioni.

“Di certo il Grande Fratello Vip si farà, si attende solamente la decisione dell’editore sul periodo temporale della sua messa in onda,” confermano le fonti.