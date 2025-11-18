Il ritorno del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, oltre ad Anna La Rosa, nella lista dei nomi consegnata da Alfonso Signorini a Pier Silvio Berlusconi comparirebbe anche Donatella Rettore, insieme a una protagonista di Temptation Island e a due ex concorrenti delle precedenti edizioni del reality.
Una lista di 32 nomi: 23 vip e 9 volti meno noti
La lista visionata da Pier Silvio Berlusconi conterrebbe 23 personaggi famosi e 9 figure meno note. L’elenco sarebbe particolarmente eterogeneo:
- cantanti
- pugili
- attori italiani e attori turchi
- conduttrici
- opinioniste
- volti delle reti tematiche
- un ballerino
- un ex politico
- un personaggio legato al mondo della politica
Tra questi emergono due nomi di forte richiamo: Anna La Rosa e Donatella Rettore.
Davide Maggio ha inoltre smentito la presenza di Alba Parietti e Alessio Sakara nella lista dei possibili concorrenti.
Le tempistiche del ritorno del GF Vip sono ancora incerte
Pier Silvio Berlusconi non avrebbe ancora deciso se, come e quando riportare il Grande Fratello Vip in palinsesto: “Se tornerà in onda a gennaio, marzo o settembre? Non ne ho la minima idea. Qualora optassero per settembre, però, non è detto che la disponibilità dei concorrenti della lista sia confermata. Bisognerebbe ricominciare”.
Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, Berlusconi è stato chiaro: “Il Grande Fratello Vip 2026 ci sarà se il cast sarà interessante”.
Chi rimane in gioco? I nomi ancora papabili
Con Alba Parietti, Alessio Sakara e Hiba Abouk Balti (che ha smentito con toni polemici) fuori dai giochi, restano in lista alcuni nomi di peso:
- Massimo Lovati
- Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi
- Federica Pellegrini
- Walter Zenga
- Aida Yespica
- naturalmente Anna La Rosa e Donatella Rettore
Tra conferme, smentite e trattative, il cast definitivo dipenderà dai tempi di messa in onda e, soprattutto, dal gradimento di Pier Silvio Berlusconi.