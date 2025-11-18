Il ritorno del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, oltre ad Anna La Rosa, nella lista dei nomi consegnata da Alfonso Signorini a Pier Silvio Berlusconi comparirebbe anche Donatella Rettore, insieme a una protagonista di Temptation Island e a due ex concorrenti delle precedenti edizioni del reality.

Una lista di 32 nomi: 23 vip e 9 volti meno noti

La lista visionata da Pier Silvio Berlusconi conterrebbe 23 personaggi famosi e 9 figure meno note. L’elenco sarebbe particolarmente eterogeneo:

cantanti

pugili

attori italiani e attori turchi

conduttrici

opinioniste

volti delle reti tematiche

un ballerino

un ex politico

un personaggio legato al mondo della politica

Tra questi emergono due nomi di forte richiamo: Anna La Rosa e Donatella Rettore.

Davide Maggio ha inoltre smentito la presenza di Alba Parietti e Alessio Sakara nella lista dei possibili concorrenti.

Le tempistiche del ritorno del GF Vip sono ancora incerte

Pier Silvio Berlusconi non avrebbe ancora deciso se, come e quando riportare il Grande Fratello Vip in palinsesto: “Se tornerà in onda a gennaio, marzo o settembre? Non ne ho la minima idea. Qualora optassero per settembre, però, non è detto che la disponibilità dei concorrenti della lista sia confermata. Bisognerebbe ricominciare”.

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, Berlusconi è stato chiaro: “Il Grande Fratello Vip 2026 ci sarà se il cast sarà interessante”.

Chi rimane in gioco? I nomi ancora papabili

Con Alba Parietti, Alessio Sakara e Hiba Abouk Balti (che ha smentito con toni polemici) fuori dai giochi, restano in lista alcuni nomi di peso:

Massimo Lovati

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi

e la figlia Federica Pellegrini

Walter Zenga

Aida Yespica

naturalmente Anna La Rosa e Donatella Rettore

Tra conferme, smentite e trattative, il cast definitivo dipenderà dai tempi di messa in onda e, soprattutto, dal gradimento di Pier Silvio Berlusconi.