Nella giornata di ieri, nella Casa del Grande Fratello, è finalmente scattato il primo bacio tra Rasha Younes e Omer Elomari. Dopo giorni e settimane di sguardi, affetto e avvicinamenti, i due concorrenti si sono lasciati andare all’emozione, scatenando la gioia dei coinquilini e dei fan da casa.

Il momento del bacio

Il primo contatto romantico tra Rasha e Omer è avvenuto dopo due aerei speciali dedicati rispettivamente alla gieffina e alla coppia. Il primo aereo, inviato dalle fan di Rasha Younes, recitava: “Sei la Malika del nostro cuore, le Rashiners”. Il secondo, mandato dal fandom #rashmer, riportava in arabo la frase: “È scritto negli occhi”.

Dopo il primo aereo, Rasha ha abbracciato Omer, dicendo: “Oddio che bello, grazie mille, Rashiners vi amo tanto”. Alla richiesta dei coinquilini di scambiarsi un bacio, la gieffina ha risposto: “Il bacio ce lo daremo quando saremo soli”.

Con il secondo aereo, invece, Rasha è saltata tra le braccia di Omer, dandogli un bacio a stampo che ha emozionato tutti. I coinquilini hanno subito esultato e i fan da casa hanno condiviso la loro felicità sui social.

Le confessioni dopo il bacio

Subito dopo il momento romantico, i due concorrenti si sono recati in confessionale per commentare quanto accaduto. Omer ha dichiarato: “Com’è stato quel bacio? Bellissimo! Da una ragazza del genere, un bacio ti carica veramente. Quel bacio era la conferma da parte di Rasha che ‘ci sono qua per te’. La strada ora è più facile, non vedo l’ora per un altro bacio”.

Rasha ha aggiunto: “Tante volte noi abbiamo difficoltà a comunicare, però si vede che siamo così tutti e due. È giusto che levi i blocchi. Sono contenta per come è successo: quella tensione che c’era prima adesso non c’è più. Lui aveva tanta paura e tanto rispetto, quindi io percepivo che non riusciva a fare un passo in avanti, e di conseguenza mi bloccavo anch’io. Era quello che ci serviva ed è arrivato in maniera sentita”.