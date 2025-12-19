La 19esima edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, si è conclusa con la finale andata in onda ieri sera. A trionfare è stata Anita Mazzotta, che ha battuto per un soffio Giulia Soponariu: le percentuali finali infatti sono state 50,46% contro 49,54%, confermando una vittoria al fotofinish.

Durante l’ultima diretta, il pubblico ha visto uscire prima Omer Elomari, poi Grazia Kendi e infine Jonas Pepe. Così, al rush finale, sono arrivate soltanto Anita Mazzotta e Giulia Soponariu. Un risultato che non sorprende gli addetti ai lavori: da settimane, infatti, i bookmaker indicavano Anita come la favorita assoluta. Un pronostico confermato da una finale vissuta sempre in prima linea, fino al momento culminante della proclamazione.

Per il quinto anno consecutivo, il titolo va a una donna, dopo i successi di Jessica Morlacchi, Perla Vatiero, Nikita Pelizon e Jessica Selassié.

Ma come ha reagito Giulia alla sconfitta contro Anita maturata al fotofinish (c’è stata una differenza di appena 0,92 punti percentuali)? Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, una volta rientrata in hotel, la seconda classificata sarebbe scoppiata a piangere. Insomma, si è trattato di una delusione cocente per la concorrente più giovane di questa edizione del reality show.