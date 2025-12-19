Si è conclusa con la vittoria di Anita Mazzotta la 19esima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, gli ascolti dell’intera stagione non hanno mai brillato, e anche la finale conferma questo trend negativo.

Ascolti in caduta libera per la finale

Ieri si è registrato il dato di ascolto più basso nella storia delle finali del reality show, con solo 1.620.000 spettatori collegati e uno share del 14,30%.

Per avere un termine di paragone, la finale dello scorso anno, fino ad allora la meno vista della storia del GF, aveva ottenuto 2,6 milioni di spettatori e uno share del 22%.

Si tratta quindi di un crollo significativo, sia in termini di spettatori sia di share, che conferma la perdita di appeal del reality show tra il pubblico italiano.

La serata televisiva: vince Rai 1

La serata di ieri è stata dominata da Rai 1, grazie alla puntata finale della fiction Un professore, che ha totalizzato 3.492.000 spettatori e uno share del 21,80%, superando nettamente il reality di Canale 5.