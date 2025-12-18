Negli ultimi giorni, numerosi ex concorrenti del Grande Fratello hanno commentato il caso delle accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini nel format Falsissimo. Tra questi, oltre a Elenoire Ferruzzi, Stefano Bettarini, Filippo Nardi, Salvo Veneziano, Raffaello Tonon e Daniele Dal Moro.

Proprio quest’ultimo, ha pubblicato una serie di storie su Instagram, molto dirette: ha parlato della sua squalifica, avvenuta a pochi giorni dalla finale dell’edizione 2022/2023 del Grande Fratello Vip (vinta da Nikita Pelizon), scrivendo di voler finalmente raccontare la sua versione dei fatti e sottolineando di non aver mai venduto la sua immagine. Ha inoltre aggiunto un messaggio rivolto ai giornalisti, precisando di non voler rilasciare interviste o dichiarazioni. Infine, ha condiviso uno screenshot di una chat con Alfonso Signorini, dove si legge: “Qualcuno la pagherà per questo schifo, siete una vergogna”, riferendosi proprio alla sua squalifica.

Nelle ultime ore, l’ex vippone è tornato sui social e tra le sue Instagram stories ha condiviso un altro screenshot di una chat presumibilmente con Signorini, nella quale si legge: “Non ho mai rapporti con i concorrenti dei miei programmi. Ma con te seguo il cuore. Questa mattina ero in montagna e ho pensato a quanto mi sei entrato dentro quando ci siamo visti. Non perdiamoci. Mi piacerebbe viverti di più. E tutto va così in fretta…”.