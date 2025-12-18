A cura di Annalisa Accardo

Negli ultimi giorni, numerosi ex concorrenti del Grande Fratello hanno commentato il caso delle accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini nel format Falsissimo. Tra questi, oltre a Elenoire FerruzziStefano Bettarini, Filippo Nardi, Salvo Veneziano, Raffaello Tonon e Daniele Dal Moro.

Proprio quest’ultimo, ha pubblicato una serie di storie su Instagram, molto dirette: ha parlato della sua squalifica, avvenuta a pochi giorni dalla finale dell’edizione 2022/2023 del Grande Fratello Vip (vinta da Nikita Pelizon), scrivendo di voler finalmente raccontare la sua versione dei fatti e sottolineando di non aver mai venduto la sua immagine. Ha inoltre aggiunto un messaggio rivolto ai giornalisti, precisando di non voler rilasciare interviste o dichiarazioni. Infine, ha condiviso uno screenshot di una chat con Alfonso Signorini, dove si legge: “Qualcuno la pagherà per questo schifo, siete una vergogna”, riferendosi proprio alla sua squalifica.

Nelle ultime ore, l’ex vippone è tornato sui social e tra le sue Instagram stories ha condiviso un altro screenshot di una chat presumibilmente con Signorini, nella quale si legge: “Non ho mai rapporti con i concorrenti dei miei programmi. Ma con te seguo il cuore. Questa mattina ero in montagna e ho pensato a quanto mi sei entrato dentro quando ci siamo visti. Non perdiamoci. Mi piacerebbe viverti di più. E tutto va così in fretta…”.  