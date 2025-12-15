Sono rivelazioni scioccanti quelle fatte da Fabrizio Corona durante l’ultima puntata del suo format Falsissimo, dal titolo Il prezzo del successo. Stando a quanto raccontato nel video dall’ex re dei paparazzi, Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, avrebbe avuto flirt e presunti rapporti sessuali con diversi uomini che sono poi diventati concorrenti del reality show di Canale 5 da lui condotto per diverse edizioni.

“Se non andavi a letto con lui, non andavi in televisione”, ha spiegato Corona. Signorini sarebbe “l'unico vero trampolino per il mondo dello spettacolo”, oltre che una persona “potente e milionaria”. Nel video della puntata c’è anche una testimonianza di una persona che è però rimasta anonima, la quale spiega di aver ricevuto foto del conduttore nudo e presunte richieste sessuali.

Il "caso" Antonio Medugno

Il "caso zero" del cosiddetto "sistema Signorini", che coinvolgerebbe circa cinquecento persone e durerebbe da circa dieci anni, riguarderebbe Antonio Medugno. Da volto sconosciuto e noto esclusivamente sulle piattaforme social, è poi diventato un concorrente del Grande Fratello Vip nel gennaio del 2022. In che modo? Corona ha mostrato la testimonianza telefonica del diretto interessato e anche diversi messaggi che il ragazzo avrebbe scambiato con Signorini prima dell'entrata nella Casa più spiata d’Italia. “Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui”, ha spiegato Medugno.

Le conversazioni tra il potenziale concorrente e il conduttore del GF sarebbero durate circa 4-5 mesi e comprenderebbero anche foto esplicite inviate da Signorini. Tra i messaggi, frasi come “sei perfetto, sto cercando di trovarti difetti”, promesse di regali di lusso e la raccomandazione di tenere separata la sfera professionale e quella privata: “Il mio lavoro e noi due percorreranno due strade diverse. Io non ho niente da perderci, tu sì”.

Dopo mesi di scambi di messaggi, Medugno sarebbe andato a casa di Signorini, ma si sarebbe rifiutato di andare a letto con lui. Corona sostiene che questo rifiuto avrebbe inizialmente impedito l’ingresso del ragazzo nel cast del GF Vip. Solo più tardi, dopo che il conduttore avrebbe ripreso a scrivergli, Medugno sarebbe poi entrato nella Casa.

Corona conclude: “Riparte il flirt, arrivano incontri e di colpo è un nuovo concorrente del GF. Questo è il sistema”.