Stefano Bettarini, Salvatore Veneziano e Daniele Dal Moro si sono scagliati contro Alfonso Signorini dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. I tre ex vipponi, tutti con una squalifica nel loro curriculum al Grande Fratello Vip, hanno colto l’occasione per commentare l’accaduto sui social network.

Le squalifiche al GF Vip: cosa è successo

Va precisato che Alfonso Signorini, pur essendo il conduttore del GF Vip durante le partecipazioni dei tre, non ha preso personalmente le decisioni sulle squalifiche. Queste ultime sono state stabilite dagli autori del programma:

Stefano Bettarini è stato espulso per presunta bestemmia.

è stato espulso per presunta bestemmia. Salvatore Veneziano per alcuni commenti poco carini rivolti a Elisa De Panicis .

per alcuni commenti poco carini rivolti a . Daniele Dal Moro per aver alzato i toni con l’allora fidanzata Oriana Marzoli.

Nonostante siano passati anni dalle loro partecipazioni, le ferite sembrano ancora aperte.

Le reazioni sui social

Stefano Bettarini

Su Instagram, Bettarini ha condiviso una foto di Fabrizio Corona commentando: “Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni e… Karma!”.

Daniele Dal Moro

Dal Moro ha pubblicato una serie di storie su Instagram, molto dirette: ha parlato della sua squalifica, scrivendo di voler finalmente raccontare la sua versione dei fatti e sottolineando di non aver mai venduto la sua immagine. Ha inoltre aggiunto un messaggio rivolto ai giornalisti, precisando di non voler rilasciare interviste o dichiarazioni. Infine, ha condiviso uno screenshot di una chat con Alfonso Signorini, dove si legge:

“Qualcuno la pagherà per questo schifo, siete una vergogna”, riferendosi alla sua squalifica.

Salvo Veneziano

Il più pungente è stato Veneziano, che ha scritto su Instagram: “Godo! Dopo cinque anni oggi godo. Sono stato additato da persone che non meritano neppure di essere nominate. Sono un padre di famiglia, persona pulita, un po’ pazzerello, ma con dignità da vendere. A tutte le persone che si sono vendute: per quanto mi riguarda mi fate schifo! #Schifo #LaRuotaGira #GrandeFratelloVip”.

Matteo Diamante

Anche Matteo Diamante, ospite della settima edizione del GF Vip, ha voluto esprimere la sua opinione, tirando in ballo George Ciupilan, concorrente nella stessa edizione di Daniele Dal Moro: “Mi sto gustando la puntata di Corona. Finalmente qualcuno che denuncia il sistemino. Per non parlare dello schiavo che tanto mi sta sul ca*+o e che odio e che ci prova con le ragazze e manipola la mente dei ragazzini più giovani. Se solo George Ciupilan avesse il coraggio di parlare farebbe cadere tante maschere. Comunque ci tengo a precisare che non sono tutti così, c’è anche chi viene preso per merito”.