Solo pochi giorni fa, gli appassionati di Ballando con le Stelle avevano sperato che tra Andrea Delogu e il suo partner Nikita Perotti potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

La conduttrice ha infatti pubblicato su Instagram un lungo messaggio che molti hanno interpretato come una vera e propria dichiarazione al suo compagno di ballo.

Fin dall’inizio della loro esperienza nel programma di Milly Carlucci, il feeling speciale tra Delogu e Perotti è stato evidente. I due non hanno mai smentito completamente le voci di un interesse reciproco, anzi, in un’intervista recente il ballerino aveva ribadito il “mai dire mai”, sottolineando che la differenza d’età non rappresenta un problema.

La conferma: Andrea Delogu bacia Alessandro Marziali

A interrompere i sogni dei fan è stato ieri il settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva le immagini di Andrea Delogu mentre bacia un altro uomo: Alessandro Marziali.

Il giornalista Valerio Palmieri racconta: “Quello che la Delogu scambia con Alessandro Marziali in queste foto è proprio un bacio. E non metaforico. La coppia è uscita a cena, poi è tornata a prendere il cane di Andrea, Spilla, per portarlo a fare la passeggiata serale. E, alla fine, davanti alla ‘porta magica’ di casa della Delogu, lei e Alessandro si sono baciati. Poi, ognuno a casa propria”.

Chi è Alessandro Marziali?

Dell’uomo si sa ancora poco. Andrea Delogu lo segue su Instagram e il suo profilo mostra una vita spesso in viaggio tra località rinomate, oltre a numerose immagini in compagnia della madre.