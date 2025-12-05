Il caso del bacio tagliato dalla regia del Grande Fratello continua ad alimentare il gossip e a far discutere gli appassionati del reality.

La notizia è stata lanciata pochi giorni fa da Deianira Marzano, che ha rivelato che due concorrenti si sarebbero nascosti sotto le coperte per scambiarsi un bacio. Le immagini, però, sarebbero state immediatamente rimosse, impedendo agli utenti di rivedere la scena in streaming.

Chi sono i due protagonisti del bacio nascosto?

Secondo quanto riportato dalla stessa Marzano, l’identità della coppia sarebbe sconosciuta, ma si tratterebbe di due concorrenti che “non dovrebbero incrociarsi nemmeno per sbaglio”. Una frase che ha scatenato ipotesi e teorie sui social.

Molti fan credono che i protagonisti possano essere Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio. Per alcuni utenti questo episodio sarebbe la prova che litigi e dinamiche sarebbero orchestrati, una critica che aleggia da anni intorno al programma. Un’accusa pesante, soprattutto ora che, con l’arrivo di Simona Ventura, la produzione ha dichiarato di voler riportare il reality alla sua forma più “vera” e spontanea.

Perché la regia avrebbe tagliato il bacio

Nelle ultime ore, però, è emersa una nuova ipotesi destinata a smontare teorie complottistiche.

Secondo una follower di Deianira Marzano, la scena sarebbe stata tagliata volutamente per creare hype in vista della puntata di lunedì.

Dunque nessuna censura per proteggere i concorrenti, né strategie oscure: si tratterebbe soltanto di una mossa per provare a rialzare gli ascolti, che per questa edizione del Grande Fratello sono rimasti costantemente sotto le aspettative.